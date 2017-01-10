10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:19İkindi 15:40Akşam 18:02Yatsı 19:28
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • -4°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 77.394 0.00
  • Altın: 143,868 1.97
  • Dolar: 3,7661 1.42
  • Euro: 3,9830 1.42

Gaziantep saldırısında CIA şüphesi

»
Gaziantep saldırısında CIA şüphesi
Şamil Tayyar, Gaziantep'te düzenlenen terör saldırısından sonra ABD gizli servisi CIA'in bölgedeki etkinliğine dikkat çekti.
Gaziantep saldırısında CIA şüphesi Gaziantep saldırısında CIA şüphesi Gaziantep saldırısında CIA şüphesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gazitanep Emniyeti'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Tayyar, Gaziantep'in CIA'in özel olarak çalışmalar yaptığı bir bölge olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, özellikle ABD Adana Konsolosu'nun bölgede ajanlarla görüşmeler yaptığını vurguladı.

DEAŞ, FETÖ VE PKK..

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu kadar kirli elin olduğu bir şehirde verilen mücadelenin insan üstü olduğunu düşünüyorum. DEAŞ'ın FETÖ'nün PKK'nın en güçlü olduğu sınırdaki şehirlerimizden birinden bahsediyorum.

CIA'İN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIĞI BÖLGE: GAZİANTEP

Ayrıca, Amerikan gizli servisi CIA'in özel olarak çalıştığı bir bölgedir Gaziantep. Özellikle Adana Konsolosu burada özel projelerle ilgileniyor, ajanlarla görüşüyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
darbeci askerler hakkında ne zaman karar verilecekdarbeci askerler hakkında ne zaman karar verilecekDarbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.
Gaziantep saldırısında CIA şüphesiGaziantep saldırısında CIA şüphesiŞamil Tayyar, Gaziantep'te düzenlenen terör saldırısından sonra ABD gizli servisi CIA'in bölgedeki etkinliğine dikkat çekti.
AK Partili Tayyar: Bölgede bombalı araç olabilirAK Partili Tayyar: Bölgede bombalı araç olabilirAk Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gaziantep'te polisin büyük dikkati sayesinde büyük facianın önlendiğini belirterek, "Bomba yüklü aracın olabileceği düşüncesiyle bölgede şüpheli araçlarla ilgili operasyon var" dedi.
Kaçan teröristler didik didik arandıKaçan teröristler didik didik arandıGaziantep'te teröristlerin kaçtığı yöndeki binalar ve otoparklar, özel harekat polisleri tarafından didik didik arandı.
30 kişi daha gözaltına alındı30 kişi daha gözaltına alındıMalatya merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.
Diş dolgusu tarih oluyor!Diş dolgusu tarih oluyor!Bilim insanları, dişlerin kendi kendilerini tamir edebileceğini, böylece dolgu yaptırmaya gerek kalmayabileceğini belirtiyorlar.
  • TSK, DAEŞ'in 9 silah mevzisini yok etti10 Ocak 2017 Salı 18:28
  • O Hain böyle öldürüldü!10 Ocak 2017 Salı 16:38
  • Ünlü işadamına şok! Oğlu ve kardeşi gözaltına alındı10 Ocak 2017 Salı 16:29
  • Öğrencilerden öğretmenlere toplu dayak !10 Ocak 2017 Salı 16:00
  • Polis alarma geçti! Gaziantep'te 2. terörist ARANIYOR!10 Ocak 2017 Salı 15:57
  • Ankara'da 1 ay boyunca eylem yasağı10 Ocak 2017 Salı 15:52
  • Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma10 Ocak 2017 Salı 15:32
  • Taşgetiren: Referandum çok riskli10 Ocak 2017 Salı 15:20
  • Terör örgütlerinin "kış üslenmesi"ne ağır darbe10 Ocak 2017 Salı 15:10
  • 15 Temmuz kahramanı Rukiye Dağ'ın isyanı10 Ocak 2017 Salı 14:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri