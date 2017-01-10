Gaziantep saldırısında CIA şüphesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gazitanep Emniyeti'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Tayyar, Gaziantep'in CIA'in özel olarak çalışmalar yaptığı bir bölge olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar, özellikle ABD Adana Konsolosu'nun bölgede ajanlarla görüşmeler yaptığını vurguladı.

DEAŞ, FETÖ VE PKK..

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu kadar kirli elin olduğu bir şehirde verilen mücadelenin insan üstü olduğunu düşünüyorum. DEAŞ'ın FETÖ'nün PKK'nın en güçlü olduğu sınırdaki şehirlerimizden birinden bahsediyorum.

CIA'İN ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIĞI BÖLGE: GAZİANTEP

Ayrıca, Amerikan gizli servisi CIA'in özel olarak çalıştığı bir bölgedir Gaziantep. Özellikle Adana Konsolosu burada özel projelerle ilgileniyor, ajanlarla görüşüyor."