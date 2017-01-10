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İşte Türkiye'den Davos'a katılacak iki isim

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Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na bu yıl Türkiye'den Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekci katılacak.
İşte Türkiye'den Davos'a katılacak iki isim
İşte Türkiye'den Davos'a katılacak iki isim İşte Türkiye'den Davos'a katılacak iki isim İşte Türkiye'den Davos'a katılacak iki isim

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki Davos toplantılarında Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılacak.

Toplantılara 30'dan fazla devlet başkanı ve başbakan da iştirak edecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl 17-20 Ocak tarihlerinde İsviçre'de Davos kasabasında yapılacak toplantılara Türkiye'den Şimşek ve Zeybekci ile birlikte 70'den fazla ülkeden 300'den fazla üst düzey katılım olacağı duyuruldu.

TÜRKİYE VE RUSYA BAŞBAKAN YARDIMCILARINI GÖNDERİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets da katılımcılar arasında bulunuyor.

Toplantıya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder de katılacak.

TÜRKİYE BAŞBAKAN DÜZEYİNDE KATILMIYOR

2009'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Davos toplantısında One Minute hadisesi yaşanmış, Türkiye bu olaydan sonra 2015'e kadar bu toplantılara "başbakan" düzeyinde katılmamıştı.

Davos 2016 ve Davos 2015'te, Başbakan Davutoğlu döneminde, Türkiye toplantıya Başbakan düzeyinde katılmıştı. Davutoğlu Davos'a 2014 yılında da Dışişleri Bakanı sıfatıyla Ali Babacan'la birlikte katılmıştı.

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