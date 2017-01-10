10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

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Gaziantep'te, devriye görevini yapan polis aracına içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Çıkan çatışmanın ardından teröristlerden 1'i yakalandı, diğer 2'si aranıyor.
Gaziantep'te polise ikinci saldırı!
Gaziantep'te polise ikinci saldırı! Gaziantep'te polise ikinci saldırı! Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

İl Emniyet Müdürlüğünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın irtibatlı olduğu kişilere yönelik il genelinde güvenlik önlemlerini artıran polis, ihbar üzerine Şahinbey Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 03 UE 626 plakalı aracı takibe aldı.

1 KİŞİ YARALI ELE GEÇİRİLDİ, İKİSİ KAÇTI

İlçedeki Hayri Tütüncüler Parkı yakınlarındaki kontrol noktasında bekleyen polis ekibine silahla birkaç el ateş açan araçtaki saldırganlar kaçtı. Kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak duran otomobildeki 1 kişi silahla vurularak, yaralı ele geçirildi. Diğer iki kişi ise kaçtı.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Bu arada çalıntı olduğu belirlenen araçta arama yapan ekipler, bagajda bulunan bir çantayı kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı.

Güvenlik güçleri, kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki saldırıda etkisiz hale getirilen saldırganla irtibatlı olabileceğini değerlendiriyor.

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