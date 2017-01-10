Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, Suriye ve astane sürecinin ele alındığı öğrenildi.
10 Ocak 2017 Salı12 R.Ahir 1438
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Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
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