Alanya'da çayevine silahlı saldırı

Alanya'da bir çayevine kimliği belirlenemeyen grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir çayevine kimliği belirlenemeyen grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İşyeri sahibi ve müşterilerin içeride olduğu sırada yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Kardeşler Çayevi'ne saat 17.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 5 kişilik grup silahlı saldırıda bulundu. İşyeri sahibi Ramazan Kaymaz ve müşteriler içeride olduğu anda yapılan saldırıda çay ocağına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırının ardından grup yaya olarak kaçarken, ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası çayevi çevresini incelemeye alan polis, sokağı yaya geçişine kapattı. Yerdeki boş kovanları toplayan polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.