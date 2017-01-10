11 Ocak 2017 Çarşamba12 R.Ahir 1438
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Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme!

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Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme!
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme! Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme! Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa Değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Muhalefet kulisinde, çayların söylenmesinin ardından yaklaşık 10 dakika süren görüşme samimi bir şekilde geçti.

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