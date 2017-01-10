Kırklareli'de yumurtalar soğuktan dondu

Kırklareli kent merkezinde etkisini yitiren kar yağışı sonrası oluşan kuru soğuk kendini daha fazla hissettirmeye başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte çeşme ve süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanmalar oluştu.

Soğuk nedeniyle birçok kümeste yumurtalar da buz tuttu.

YUMURTLADIKTAN 15 DAKİKA SONRA..

Yumurta üreticisi Burak Demir, yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez bir yumurtanın donduğunu gördüğünü söyledi. Tavuk kümesine yumurtaları toplamak için girdiğinde gözlerine inanamadığını anlatan Demir, yumurtaları çatlamış gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Demir, "Yumurtalara bakmak için elime aldığımda ise donduklarını fark ettim. Çok şaşırdım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Tavuk yumurtladıktan yaklaşık 15 dakika sonra yumurtanın buz tuttuğuna şahit oldum." diye konuştu.