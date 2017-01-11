All-Star 2017'nin kadroları açıklandı

Basketbolseverlerin oylarıyla belirlenen All-Star kadrolarında en çok oyu Asya Karmasında görev alacak Banvit guardı Jordan Theodore aldı. 30 bin 727 oy alan Theodore, en yakın rakibine 7 bin 98 oy fark attı.

Avrupa Karması’nda da Cedi Osman, 23 bin 727 oyla en üst sırada yer aldı. 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da karşı karşıya gelecek iki yıldızlar karmasından Asya Karması’na TOFAŞ’ın Baş Antrenörü Orhun Ene, Avrupa Karması’na ise Anadolu Efes’in teknik patronu Velimir Perasovic koçluk yapacak.

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