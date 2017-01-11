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Okan Buruk'tan transfer açıklaması

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Okan Buruk'tan transfer açıklaması
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Eksiklerimiz var ve transfer yapacağız. Bir tane sol bek bakıyoruz. Hem forvet arkası hem de kenarlarda oynayabilecek bir yabancı oyuncu da bakıyoruz" dedi.
Okan Buruk'tan transfer açıklaması Okan Buruk'tan transfer açıklaması Okan Buruk'tan transfer açıklaması

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de, Teknik Direktör Okan Buruk'tan çok özel açıklamalar...
 
Genç çalıştırıcı, ligdeki durumlarının olumlu olduğunu ifade ederek, "Ligin başından itibaren üst sıralara tutunan bir Göztepe takımı vardı ve bunun ilk yarının sonuna kadar taşıdık. Bu bizim için önemliydi. Puanlar birbirine çok yakın, bunu söylemek lazım. Takımların performanslarına baktığınız zaman herkesin birbirini yenebildiği ve sürprizlerle dolu bir ilk yarı geçti. İkinci yarıda daha da zor olacak. Gerçek lig, 18 haftalık daha zorlu bir periyot şimdi başlayacak. Hem antrenman yapıyoruz hem de taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. Yarışın hızlanacağı ve kızışacağı döneme başlayacağız. Biz de buna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
 
"Hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz"
 
Bazı takımlar için ligin ilk haftasından son haftasına kadar zorlu geçtiğini vurgulayan Okan Buruk, "O takımlar size daha çok motive oluyor. Burada tabi hem Göztepe ismi hem oyuncu kalitesine baktığınızda bu ligin en önemli kadrosunu barındırıyorsunuz. Bu birkaç takım için geçerli. Özellikle deplasman maçlarında rakiplerin bizden daha iyi hazırlandığını görüyorsunuz. Bu zorlukları ilk yarıda da yaşadık ikinci yarıda da yaşayacağız. Özellikle iç saha maçlarımızda seyircimizle birlikte çok büyük avantaj yakaladık ilk yarı. Bunu dış sahaya da yansıtabilirsek çok önde devam etmemizi sağlayacak. Biz iyi bir şekilde başlayıp iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. İç sahada muhteşem taraftarımızın gücünü kullanacağız ve dış sahada ise daha akıllı oynayıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
"İyi bir seri yakalayan takım..."
 
Maçlara tek tek bakılması gerektiğini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, şöyle devam etti:
"Konsantrasyon da çok önemli. Maç ayırt etmemek gerekiyor. Her maça aynı konsantrasyon ile hazırlanmak gerekiyor. Ben şampiyonluk için şu takım bu takım ön planda diyemem. İyi bir seri yakalayan takım ligde her yere gelebiliyor."
 
Sol bek ve forvet arkası transferleri
 
Transfer olup olmayacağı hakkında bilgi veren genç çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var ve transfer yapacağız. Bir tane sol bek bakıyoruz. O bölgede sadece bir oyuncumuz var. Ön tarafta Kone ayrıldı, yabancı anlamında bir oyuncuyu gönderdik. Hem forvet arkası hem de kenarlarda oynayabilecek bir yabancı oyuncu da bakıyoruz. Zaten şu anda takımımızda bulunan oyuncularımızdan hem kişilik hem de kalite anlamında çok memnunuz. Eksik olan yerlerimize takviye yapacağız" dedi.
 

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