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NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı!

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NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı!
NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Davis, sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı New York Knicks maçını 40 sayı, 18 ribaunt, 3 blokla tamamladı
NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı! NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı! NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i  110-96 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 40 sayı ve  18 ribauntla "double double" yaptı.
 
NBA'e 3 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, New York Knicks  deplasmanından 110-96 galip ayrıldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis,  sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı mücadelede 40 sayı, 18  ribaunt ve 3 blok üretti. 23 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 9. kez 35 sayı ve 15  ribaunt barajlarını geçti.
 
Derrick Rose'un ailevi sebepler yüzünden sahaya çıkmadığı Knicks'te  Brandon Jennings 20 sayı, 5 ribaunt ve Carmelo Anthony 18 sayı, 6 ribauntla  mücadele etti.
 
Timberwolves'u, Towns ve Rubio sürükledi
 
Batı Konferansı'nın son sıralarındaki takımlar Minnesota Timberwolves  ile Dallas Mavericks arasındaki mücadelede gülen taraf, 101-92'lik skorla  Timberwolves oldu.
 
Timberwolves'u galibiyete, 34 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan  Karl-Anthony Towns ve 13 sayı, 15 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma üreten Ricky  Rubio taşıdı.
 
Peş peşe 3. yenilgisini alan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dirk  Nowitzki 26 sayı kaydetti.
 
Westbrook, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı
 
Chicago Bulls'u deplasmanda 109-94 mağlup eden Oklahoma City  Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 14 asist, 9 ribauntla  "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Steven Adams da 22 sayı, 5 ribauntla  Westbrook'a eşlik etti.
 
Son günlerin formda ismi Jimmy Butler'ın 1 sayıda kaldığı Bulls'ta  Dwyane Wade 22 sayı, 6 asist ve yedek oyuncu Cristiano Felicio 11 sayı, 1  ribauntla oynadı.
 

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