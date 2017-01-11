Faslı oyuncu, Trabzonspor’a gitmeyi redettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.
Dün kampa giden Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.
Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’de kazandığı 1.5 milyon Euro’yu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.
Fanatik
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
- İzmir buz tuttu!Dolar bu sabah yine rekor kırdı!AK Parti İl Başkanı istifa ettiDemirtaş'tan savcı açıklamasıDolara karşı İslam DinarıSavaş uçaklarımız vurdu! 11 terörist öldürüldüGöktaşı Dünya'yı teğet geçtiKayıp Amerikalının üzerinden çıkanlar şoke etti!Trump’un tehditleri 12 milyar doları çektiAatif, Antalya’yı reddetti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:21 Öğle 13:19 İkindi 15:41 Akşam 18:03 Yatsı 19:29
- 7°C Adana
- 2°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 2°C Amasya
- -3°C Ankara
- 3°C Antalya
- 0°C Artvin
- 3°C Aydın
- -6°C Balıkesir
- BIST: 77.394 0.00
- Altın: 144,995 2.77
- Dolar: 3,7755 1.67
- Euro: 3,9915 1.64
Aatif, Antalya’yı reddetti!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aatif, Antalya’yı reddetti!Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi.
NBA'de Anthony Davis resmen şov yaptı!NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Davis, sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı New York Knicks maçını 40 sayı, 18 ribaunt, 3 blokla tamamladı
Okan Buruk'tan transfer açıklamasıGöztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Eksiklerimiz var ve transfer yapacağız. Bir tane sol bek bakıyoruz. Hem forvet arkası hem de kenarlarda oynayabilecek bir yabancı oyuncu da bakıyoruz" dedi.
Bursapor'da hedef Boban Jovic!Bursaspor'un Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen Sloven sağ bek Boban Jovic ile görüştüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'ye İngiltere'den kötü haberJeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland kulübü, Fenerbahçe'nin Emenike ve van der Wiel'le yaptığı takas teklifini reddetti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- O ülkeden sürpriz Diriliş Ertuğrul kararı
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
- Şeyhzade Ahmet Efendi dualarla anılacak
- Ankara'da toplu taşımaya zam geldi!
- Fotoğrafı görünce şaştı kaldı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.