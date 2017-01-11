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Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti

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Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın otomotiv devlerine yönelik tehditleri sonuç vermeye başladı.
Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti

Ford’un geçen hafta, Meksika’daki 1.6 milyar dolarlık yatırımını iptal edip, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamasından sonra dün de Fiat Chrysler, Michigan’a 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Trump’un Meksika yatırımı için tehdit ettiği Japon Toyota’da dün 5 yıl içinde Amerika’daki fabrikalarına 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Böylece Trump’un tehditleri resmi olarak Başkanlık koltuğuna oturmadan yerini bulurken, bir haftada 12 milyar dolara yaklaşan yeni yatırım ülkeye çekilmiş oldu. 

TWITTER’DAN TEŞEKKÜR

Başkan seçilmeden önce seçim kampanyası sırasında da şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştiren ve firmaların ABD’ye geri dönerek yurt içinde yatırım yapması ve istihdam yaratması gerektiğini vurgulayan Donald Trump, önceki gün tehditler savurduğu Twitter hesabı üzerinden Fiat Chrysler’e teşekkür ederek, “En sonunda gerçekleşiyor. Fiat Chrysler yatırım planını duyurdu” ifadesini kullandı. Trump mesajında ayrıca, ABD’nin en büyük ikinci otomobil üreticisi Ford’un geçen haftaki yatırım kararına da işaret ederek, Ford’a da teşekkür etti. Trump’un uyarılarını alan diğer otomotiv devleri de pazartesi günü kapılarını açan ‘Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS 2017) önümüzdeki süreçte Amerika yatırımlarını artırmayı planladıklarını açıkladı. İşte otomotiv devlerinin ABD’ye ilişkin son açıklamaları;

MARKALARIN ABD PLANLARI

* İtalyan Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler önceki gün yaptığı açıklamada, şirketin, ABD'nin Michigan ve Ohio eyaletlerinde bulunan fabrikalarında modernizasyon için toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu yatırımın 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacağı belirtildi. Şirketin 2009'dan bu yana ABD'de 9,6 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, bunun bugüne kadar 25 bin kişilik istihdam yarattığı kaydedildi. Açıklamanın ardından, Fiat Chrysler'in hisse başına değeri New York Borsası'nda yüzde 1.6 artış gösterdi.

* Amerikan Ford ise geçen hafta, Meksika’daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.

* Japon otomotiv devi Toyota’nın sözcüsü Amanda Sawher York ise dün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika’da fabrikalarına 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Yok, “Bu yatırım hem şirketin Plano’daki yeni merkezini hem de otonom (sürücüsüz) ve robot otomotiv araştırmalarını kapsıyor” dedi.

* Trump’un eleştiri oklarının hedefindeki General Motors (GM) ise şu an yeni yatırım kararı açıklamazken, Trump’un Meksika’da üretildiği için eleştirdiği Cruze modellerinden bir kısmının, ABD’de satılmak üzere değil, diğer ülkelerdeki müşteriler için Meksika’da üretildiğini belirtti.

* Meksika’da önemli yatırımı olan Renault-Nissan CEO’su Carlos Ghosn ise Trump’un tehditlerini farklı bir açıdan değerlendirerek, “ABD’ye geri dönmek, para birimi oynaklığına karşı bir önlem olarak mantıklı olabilir” yorumunu yaptı. Bu da Ghosn’un önümüzdeki dönemde ABD yatırımlarını artıracağı mesajı olarak algılandı.

* Amerika’da emisyon skandalına imza atan Alman Volkswagen’in marka direktörü Herbert Diess, Meksika’da üretmeye devam edeceklerini, ama buna karşılık ABD’deki Tennessee fabrikasındaki kapasitelerini de artırabileceklerini açıkladı.

* Çinli Geely’nin sahibi olduğu İsveçli Volvo ise Amerika’da yatırımları artıracağı mesajını verdi. Volvo CEO’su Haman Samuelsson, yeni S60 modellerini ABD’de üretmeyi planladıklarını söyledi.

Hürriyet

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