ABD'den Gülen'in iadesi için ilginç şart

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen’in iadesi için ABD Adalet Bakanlığı’nın Türk büyükelçilik yetkililerine, firari TSK imamı Adil Öksüz’ün yakalanmasını şart koştuğu iddia edildi.

Bakan Bozdağ ve beraberindeki heyete de “Adil Öksüz, talimatı Gülen verdi derse iade kolaylaşır” denildi.

ABD'nin, Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmek için darbe girişiminin kilit ismi, TSK imamı Adil Öksüz’ün yakalanmasını şart koştuğu iddia edildi.

Türkiye’nin Gülen’e ilişkin gönderdiği iade dosyalarını ve geçici tutuklama talebiyle ilgili dosyayı ‘eksiklik içerdiği’ gerekçesiyle Pensilvanya’daki yargı makamlarına intikal ettirmeyen ABD Adalet Bakanlığı görevlilerinin, süreci takip eden Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği yetkililerine “15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz yakalanıp, darbe talimatını bizzat Fetullah Gülen’den aldığını itiraf ederse süreç hızlanır” dediği belirtildi.

Bu şart Türk büyükelçiliği yetkileri tarafından heyete aktarıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nün Adil Öksüz’ün iade için koşul olarak öne sürmesi, heyette de şaşkınlığa neden oldu.

ANKARA TRUMP’I BEKLİYOR

Gülen’in iadesi konusunda Obama yönetiminden ümidini kesen Türkiye, seçimleri kazanan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmasını bekliyor. Ankara’da, Trump’ın gelişiyle Gülen’e ilişkin sürecin hızlanacağı beklentisi hakim. ABD’deki yargı prosedürüne göre suçluların iadesi talebi, öncelikle Dışişleri Bakanlığı’nda bir ön incelemeden geçiriliyor. Daha sonra dosya Adalet Bakanlığı’na gönderiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın toplanan delil ve dosyaları, iadesi istenen kişinin ikamet ettiği yerdeki federal savcılığa göndermesi gerekiyor. Federal savcılık da gerekli incelemelerin ardından dava açıyor. İade ve geçici tutuklama talepleri, davaya bakan yerel mahkemece karara bağlanıyor.



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