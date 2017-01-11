Demirtaş'tan savcı açıklaması

Hakkında dava açan savcının FETÖ davasından tutuklu olduğunu belirten Demirtaş ile ilgili mahkeme heyeti 'Kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verdi.

Demirtaş'ın 3 yıl içinde benzer nitelikte yeni bir suç işlememesi halinde bu kamu davası düşürülecek.

Halen başka suçlardan tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın BDP Hakkari Milletvekili olduğu 15 Ekim 2011'de Adana'da düzenlenen BDP il kongresinde yaptığı konuşmada 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılan Demirtaş'ı çok sayıda avukat savundu.

'SÜREÇ ANAYASAYA AYKIRI'

Demirtaş, dokunulmazlıklarının kaldırılma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, "Dokunulmazlığın kaldırılması usulünün hem komisyonda hem de genel kurulda ayrı ayrı ele alınarak kaldırılması gerekir. Anayasanın öngördüğü bu usul savunmanın başladığı bu aşamada milletvekilleri için öngörülmüş olan bir haktır. Bir milletvekili için adil yargılama o aşamada başladı. Bizim dokunulmazlıkların kaldırılması ne yargının ne halkın ne de milletvekillerinin isteği ile olmuştur. Cumhurbaşkanının emir ve talimatıyla gerçekleşmiştir" dedi.

'YARGIYA KAFA TUTMA EĞİLİMİNDE OLMADIK'

Geçmiş dönemlerde cemaate mensup hakim ve savcıların hükümetin desteğiyle kadrolaştığını öne süren Demirtaş, savunmasında şunları söyledi:

"Biz bu iki gerekçeden dolayı kendimiz ifade vermeye gitmeyeceğimizi belirttik. Bu yargıya ve devlete kafa tutmak olarak değerlendirilemez. Biz hukuksuzluğa karşı çıktık. Benim hakkımda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan meclise gönderilen fezlekeyi düzenleyen Başsavcı Vekili Abidin Bozkan, FETÖ soruşturması sebebiyle tutukludur. Fezleke, yaptığım konuşmadan aylar sonra düzenlenmiştir. Fezlekenin düzenlendiği tarihte MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırıldığı gündür. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün beyanından anlaşılacağı üzere Fidan, Gül'ün talimatıyla ifadeye gitmemiştir. Dönemin Başbakanı ve Adalet Bakanının da bu yönde bir talimatı olduğunu beyanlardan anlıyoruz. Bu soruşturmanın siyasi saiklerle yapılmasının söylenmesi üzerine Hakan Fidan, ifadeye gitmemiştir. Şimdi Fidan'ın ifadeye gitmemesi devlete kafa tutmak olmuyor da bizim gitmememiz mi kafa tutmak oluyor. Grubumuz hakkında fezleke düzenlenmiştir. Bunun yüzde 90'ı Fethullahçı yapıya ait savcılar tarafından hazırlanmıştır. Bu tip fezlekeler o dönem devam eden barış sürecine ve Oslo görüşmeleri ile İmralı görüşmelerine darbe vurmak amacıyla yapılmış olan hareketlerdir. O dönemde bu sinsi yapılanma konusunda yaptığımız uyarıları hükümetçe dikkate alınmamış ve devam eden süreç 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam etmiştir."

HAKKIMDA 102 FEZLEKE DÜZENLENDİ

Hakkında düzenlenen 102 fezlekenin de konuşmalarından kaynaklandığını kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:"

"Dokunulmazlığım kaldırılmıştır ancak kürsü dokunulmazlığı devam etmektedir. Hakimlik teminatında, hakimlerin verdikleri karardan dolayı sorumlu olmayacaklardı ve yargılanmayacakları belirtilmiştir. Aynı şekilde milletvekilinin de söylemiş olduğu sözlerden dolayı yargılanmaları düşünülemez. Milletvekilinin en temel hakkı söz söylemi hakkıdır. O dönem partimin programı dahilinde yapmış olduğum konuşmada partimin propagandası dışında başka bir propaganda yoktur. Ne şiddet çağrısı, ne şiddet övgüsü, ne de şiddete teşvik vardır. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir milletvekilinin bu şekilde suçlanma ile karşı karşıya getirilmesi yargının da siyasetin de ciddiyetine ve güvenirliliğine gölge düşürmüştür."

Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş hakkında 'Kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verdi. Demirtaş'ın 3 yıl içinde benzer nitelikte yeni bir suç işlememesi halinde bu kamu davası düşürülecek.