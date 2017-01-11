Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Yusuf Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine Ak Parti il Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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AK Parti İl Başkanı istifa etti
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