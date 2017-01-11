11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
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AK Parti İl Başkanı istifa etti

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AK Parti İl Başkanı istifa etti
AK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci, görevinden istifa etti.
AK Parti İl Başkanı istifa etti AK Parti İl Başkanı istifa etti AK Parti İl Başkanı istifa etti

Ak Parti Ardahan İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren Yusuf Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine Ak Parti il Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.

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