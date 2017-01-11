11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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Dolar bu sabah yine rekor kırdı!

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Dolar bu sabah yine rekor kırdı!
Ardı ardına gelen rekorlar sonrası Merkez Bankası'nın müdahalesi ile 3,75 seviyelerine kadar inen dolar bu sabah yeniden yükselerek rekor kırdı.
Dolar bu sabah yine rekor kırdı! Dolar bu sabah yine rekor kırdı! Dolar bu sabah yine rekor kırdı!

Rekor üstüne rekor kıran dolarda Merkez Bankası'nın son müdahalesi de işe yaramadı. Merkez Bankası'nın piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlayacağını açıklamasının ardından 3,75 seviyelerine kadar gerileyen dolar bu sabah yeniden yükselişe geçip 3.82'nin de üzerine çıkarak yeni tarihi rekorunu kırdı.

Kur Asya seansında TSİ 06:30'da 3.8209 seviyesine çıkarak tekrar tarihinin en yüksek sevyesini yineledi. Saat 07:58 itibariyle kur 3.8155 seviyesinde işlem gördü.

''İLAVE ADIMLAR ATILABİLİR'' MESAJI

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.

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