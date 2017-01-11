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ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!

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ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu savundu.
ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!
ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması! ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması! ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!

Beyaz Saray'daki koltuğunu seçilmiş Başkan Donald Trump'a 20 Ocak'ta devredecek Obama, veda konuşmasını siyasete başladığı ve "memleketim" diye tanımladığı Chicago'da yaptı.

McCormick Place'teki konuşmasında ağırlıklı olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yıllık başkanlığı döneminde nasıl karşılık verdiğini anlatan Obama, Trump'a başkanlığı "sorunsuz bir şekilde" devredeceğini söyledi.

"Obamacare" olarak bilinen sağlık reformundan Amerikan ekonomisinin 2008'deki finansal krizden sonraki performansına kadar büyük ölçüde ABD vatandaşlarının hayatlarını yakından ilgilendiren konular hakkında konuşan Obama, 8 yıllık yönetiminde "ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini" savundu.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk iş olarak değiştirmeyi vadettiği sağlık reformuyla ilgili ifadelerinde Obama, "Eğer daha iyi bir alternatif getirilirse onu açıkça destekleyeceğim." dedi.

Demokrasiye sıkça vurgu yaptığı konuşmasında Obama, ABD'deki farklı ırklar arasındaki hoşgörünün kendi başkanlığı döneminde eskiye göre daha iyi hale geldiğini öne sürdü.

SURİYE'DEN HİÇ BAHSETMEDİ

Dış politikayla ilgili sınırlı yorumlar yapan Obama, dünyanın en çok tartıştığı ve kendi yönetiminin de sıkça eleştirildiği konuların başında gelen Suriye'deki iç savaşa hiç temas etmedi. Obama, Ortadoğu ile ilgili sorunlara da değinmedi.

Aşırılıklarla mücadelenin süreceğini bildiren Obama, "DEAŞ masum insanları öldürmeye çalışacaktır ancak biz anayasamıza ve ilkelerimize ihanet etmediğimiz sürece Amerika'yı yenemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Obama, DEAŞ ile verdikleri kararlı mücadelede bu terör örgütünün birçok liderini öldürüldüklerini ve "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sayesinde örgütün elindeki toprakların yarısından fazlasını kaybettiğini" iddia etti.

"Amerikalı Müslümanlara ayrımcılık yapılmasına karşı çıktık"

Başkanlığı dönemindeki terörle mücadelede "yasal zeminde" kalmaya çalıştığını vurgulayan Obama, "Bunun için işkenceye son verdik, Guantanamo Tutukevi'ni kapatmak için mücadele ettik ve Amerikalı Müslümanlara ayrımcılık yapılmasına karşı çıktık. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü kaygılarıyla hareket ettik. Dış tahriklere karşı uyanık olmalıyız ve bizi biz yapan değerlerin zayıflamaması için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

Rusya ve Çin gibi rakiplerinin "ABD ayarında olmadığını" savunan Obama, kendi değerlerinden vazgeçmedikleri sürece bu üstünlüklerini koruyacaklarını ifade etti.

Küba, İran ve Usame bin Ladin...

Göreve geldiğinde dış politikada çok önemli sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini hatırlatan Barack Obama, Küba, İran ve Usame bin Ladin örnekleriyle "başarılı olduğunu" ileri sürdü.

Obama, "8 yıl önce size Küba ile beyaz bir sayfa açacağımızı, tek bir kurşun sıkılmadan İran'ın nükleer programını sonlandıracağımızı ve 11 Eylül'ün planlayıcısını ortadan kaldıracağımızı söyleseydim bunların kolay işler olmayacağını söyleyebilirdiniz ama yaptığımız şey bu." ifadesini kullandı.

Amerikan halkına "umutlu olmaları" ve "dirayetli durmaları" çağrısını yapan Obama, "Evet yapabiliriz. Evet yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.

Obama, konuşmasının ardından eşi Michelle ve kızı Malia Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve onun eşi Jill Biden ile sahneden katılımcıları selamladı.

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