11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 76.877 -0.67
  • Altın: 147,367 1.65
  • Dolar: 3,8522 2.03
  • Euro: 4,0676 1.91

İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı

»
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti sırasında Başika kampından çekilmek için Musul ve Kerkük'ün terörden temizlenmesini şart koştuğu ortaya çıktı.
İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı
İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti, bu ülkeyle yeni bir dönemin kapılarını açtı. Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bağdat'la özellikle sağlık ve eğitim alanlarında daha fazla işbirliği için 'ortak komisyonlar' kurulacak, karşılıklı ziyaretler hızlandırılacak.

BAŞİKA'DAN ÇEKİLME ŞARTI: MUSUL VE KERKÜK

Yıldırım'ın ziyaretinde masadaki konulardan en önemlisi ise Mehmetçiğin bölge gönüllülerine askeri eğitimler verdiği Başika Üssü oldu. Bağdat'ın 'Başika' hassasiyetine karşılık 'Musul' ve 'Kerkük'ün durumuna dikkat çeken Ankara, buralardaki terör tehdidi bertaraf edilirse Türk askerinin Başika'da kalış sürecinin ele alınabileceği mesajı verdi.

FETÖ'YE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bağdat yönetimine 'mezhep uyarısı'nda da bulunan Ankara, yeni gerginliklerin oluşmaması için 'Musul Musulluların, Tel Afer Tel Aferlilerindir' düsturunun benimsenmesini istedi. Hem Bağdat'ta hem de sonrasındaki Erbil ziyaretlerinde 'FETÖ ile ortak mücadele' vurgusu da yapıldı. Bu kapsamda buradaki FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredilecek.

TÜRKİYE SAHRA HASTANESİ KURACAK

Bu arada Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine 'hastane' desteği verecek. Görüşmeler sonucu bölgeye peşmerge güçlerinin kullanımı için 'sahra hastanesi' kurulması kararı alındı. Öte yandan Erbil ziyareti sırasında IKBY lideri Mesut Barzani ile DEAŞ'a karşı cephe hattı Zerdık Dağı'na giden ve burada incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım'ı bin civarında peşmerge gücünün koruduğu öğrenildi.

Yenişafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden Şivan Perwer kararıAnayasa Mahkemesi'nden Şivan Perwer kararıAnayasa Mahkemesi, Kürt sanatçı Şivan Perwer ile Güler Işık arasında 12 yıl süren ’şarkının izinsiz kullanılması’ davasında, makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine, bu nedenle Perwer’e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
İşte DEAŞ’ı bitirecek hamleİşte DEAŞ’ı bitirecek hamleDEAŞ’a karşı büyük operasyon öncesi asker takviyesi yapıldı. Şehir savaşlarında uzman özel eğitimli unsurlar bölgeye sevk edildi
İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartıİşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartıBaşbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti sırasında Başika kampından çekilmek için Musul ve Kerkük'ün terörden temizlenmesini şart koştuğu ortaya çıktı.
Siirt'te çatışma: PKK'lı 2 kadın terörist...Siirt'te çatışma: PKK'lı 2 kadın terörist...Siirt'te PKK'nın dağ kadrosundan gelerek eylem hazırlığı yapan 2 kadın terörist, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.
Dolara karşı İslam DinarıDolara karşı İslam DinarıSon günlerde doların ardı ardına rekorlar kırması sonrası akla Erbakan'ın İslam Dinarı adını verdiği ‘ortak para birimi’ geldi.
İzmir buz tuttu!İzmir buz tuttu!İzmir'de soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte iki ayrı yerde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları yaşandı
  • Savaş uçaklarımız vurdu! 11 terörist öldürüldü11 Ocak 2017 Çarşamba 09:00
  • Kayıp Amerikalının üzerinden çıkanlar şoke etti!11 Ocak 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den Gülen'in iadesi için ilginç şart11 Ocak 2017 Çarşamba 08:34
  • Fırat Kalkanı’na siviller de katılacak​11 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
  • "Reina katliamcısı polisten yine kurtuldu" iddiası11 Ocak 2017 Çarşamba 08:16
  • Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme!10 Ocak 2017 Salı 22:57
  • Başbakan Yıldırım'dan 330 yorumu10 Ocak 2017 Salı 22:32
  • FETÖ'nün ulağı Beyaz Saray ile temasa geçebilir10 Ocak 2017 Salı 22:30
  • İbadi'den yeni 'Türk askeri' açıklaması10 Ocak 2017 Salı 21:06
  • Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü10 Ocak 2017 Salı 21:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri