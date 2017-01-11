11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle

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İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle
DEAŞ’a karşı büyük operasyon öncesi asker takviyesi yapıldı. Şehir savaşlarında uzman özel eğitimli unsurlar bölgeye sevk edildi
İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle

Türk askerinin her adımda mayınlar, patlayıcılar, intihar bombacıları, bomba yüklü araçlara karşı şehir savaşı verdiği El Bab'da, terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük operasyon öncesi asker takviye edildi. Şehir savaşlarında uzman özel eğitimli unsurlar bölgeye sevk edildi. Halen kış şartları, sisli hava koşulları ve çamurlu alanlarda mücadelenin zorluğu nedeniyle ağır ilerlendiğini belirten kaynaklar, bölgede sivillerin bulunması nedeniyle de sürecin daha hassas yürütülmesi gerektiğine işaret ettiler. Terör örgütü DEAŞ özellikle kentteki sivil nüfusu canlı bir kalkan olarak kullanıyor. DEAŞ geçtiğimiz günlerde ise kentten kaçmaya çalışan 30 sivili öldürmüştü. Bölge kaynakların "çok yakında" dediği büyük operasyon öncesi hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist örgüte karşı yeni planlamalarla harekete geçmeye hazırlanıyor. Şehir savaşlarında uzman eğitimli unsurlar bölgeye sevk edildi. Son görevlendirmelerle birlikte bölgedeki askeri varlığın da kısmi oranda arttığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, ABD ile de görüşmeler sürüyor. El Bab'da beklenen ABD desteğinin ise hava harekâtları kapsamında olacağı ifade ediliyor.

SABAH
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