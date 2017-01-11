Parası olan onlara koştu! Erkekler son ana bıraktı

Yurdun dört bir yanını esir alan kar yağışı ve soğuk havanın neden olduğu olumsuz şartlar kimileri için fırsata döndü.

Başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanını esir alan kar yağışı, pek çok iş kolunda devirlerin düşmesine neden olurken bazı sektörlerde durum tersine işledi. Enerjide elektrik tüketimi, geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana ciddi oranlarda arttı.

Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan'ın haberine göre perakendede cadde mağazaları sinek avlarken AVM’lerde özellikle ayakkabı mağazalarında bot ve çizmeye rağbet dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen kar lastiği taktırmayanlar pazartesi gününden itibaren oto servislerinde yoğunluğa neden oldu. Yılın sayılı günleri kar yağışı alan İstanbul’da ise ‘kar nostaljisi’ yapmak isteyen vatandaşlar, raflarda sahlep bırakmadı, tarihi Vefa Bozacısı en yoğun günlerini yaşadı.

Tüm yetkililerin uyarılarına rağmen kış lastiği takmadan ya da zincir bulundurmadan trafiğe çıkanlar oluşan yoğunluk nedeniyle hem maddi hem de ‘manevi’ zarara yol açtı. Kış lastiği olmadığı halde cuma günü kazadan kıl payı kurtulan araç sahipleri hafta başından itibaren kış lastiği taktırmak için servislere gitti. Kaporta hasarlarını onarmak için araç sahipleri karın yerden kalkmasını beklerken, işi gereği araçlarını trafiğe çıkarmak zorunda olanlar kış lastiği taktırmak için servislerin yolunu tuttu. Oto servisi yetkilileri kaporta hasarlarından çok hafta başından bu yana tek yoğunluğu kış lastiği ve zincir taktırmak isteyen müşterilerin oluşturduğunu, asıl yoğunluğun ise karın yerden kalkmasıyla artacağını söylüyor.

ERKEKLER BOTU SON DAKİKAYA BIRAKTI

Sanayi ve hizmet kısmında kar yağışının etkisi bu şekilde ölçülürken, perakendede de satışlarda ‘kar ayarı’ gözlemlendi. Cadde mağazalarında işler dururken, AVM’lerde kışlık ürün satışlarında ve E-ticaret sitelerinin trafiğinde artışlar gözlemlendi.

Beta Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, son 3 günde yaşanan artışı değerlendirdi. Kar yağışının bot satışlarını ülke çapında artırdığını belirten Akyıldız, “Kar yağışının başladığı günden itibaren son 3 günde kadın bot satışlarında yüzde 25, erkek bot satışlarında ise yüzde 40 oranında artış yaşandı. BETA olarak son 3 günde 10 bin 250 adet bot ve ayakkabı satışı gerçekleştirdik” dedi. Yaşanan artışın kadın ve erkek bot satışlarında ayrı ayrı incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıktığını vurgulayan Akyıldız, özellikle erkek bot satışlarındaki yüzde 40’ı bulan artışa dikkatleri çekti. Akyıldız, “Erkeklerin tıpkı geçtiğimiz senelerde gözlemlendiği gibi son dakikacı olmaları ve ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket etmeleri artışın en önemli etkeni oldu. .

E-TİCARETE RAĞBET

Karlı havada evlerine kapanan vatandaşlar internette vakit geçirmeyi ihmal etmedi. Özellikle e-ticaret sitelerinin satışlarında gözle görülür artışlar yaşandı. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, son günlerde etkili olan karlı havanın GittiGidiyor’un ziyaret ve satış grafiğine de yansıdığını belirtti. 7- 9 Ocak tarihleri arasında, önceki haftanın aynı dönemine göre trafiğin yüzde 20, satışların ise yüzde 25 oranında arttığını söyleyen Kantarcı, “Bir önceki hafta da hem satışın hem trafiğin zaten yüksek olduğu yılbaşı dönemini kapsıyordu. Buna rağmen yakalanan ciddi artışı hava koşullarının yarattığı etkiye bağlıyoruz” diye konuştu.

SAHLEP VE BOZAYLA NOSTALJİ YAPTIK

Kar yağışı nedeniyle restoran ve paket servislerde ciro düşüşleri olurken, İstanbul’da sayılı günler yağan kar yağışı vatandaşları Vefa Bozacısı’na gitmekten alıkoymadı. Vefa Bozacısı’nda özellikle pazar günü yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yine kar ile özdeşleşen salepte de satışlar arttı, pek çok markette vatandaşın salep raflarını adeta boşalttığı gözlemlendi.