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Evinde yılan besliyor çünkü...

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Evinde yılan besliyor çünkü...
Samsun'da mahalli bir ses sanatçısı, yılan korkusunu 5 yıldır evinde yılan besleyerek yenmeye çalışıyor.
Evinde yılan besliyor çünkü... Evinde yılan besliyor çünkü... Evinde yılan besliyor çünkü...

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden, mahalli ses sanatçısı ve 'Türkü Adam' ismi ile tanınan 35 yaşındaki Ferdi Demir, 5 yıl önce aldığı piton ve boğa cinsi yılanlarla evini paylaşıyor. Evde ayrıca geko cinsi kertenkele de besliyor. Güney Afrika'dan getirttiği yılanlara ve kertenkeleye isim de veren Demir, kertenkeleye 'Paytak', piton yılanına 'Medisa' ve sarı renkli boğa yılanı 'Akra' ismini koydu.

"YILAN KORKUMU YILAN BESLEYEREK GİDERİYORUM"

Yılan korkusunu yenmek için 5 yıl önce yılan beslemeye karar verdiğini ifade eden Ferdi Demir, "Ben yılanlardan çok korktuğum için yılan besliyorum. Bu korkuyu ancak yılan besleyerek atabileceğimi düşündüm. Bunun için yılan besleyip de bakamayan birinin yılanlarını alarak başladım. Bu yılanları herkes besleyemiyor. Bazı belgeleri olması gerekiyor. Onları edindikten sonra yılan beslemeye başladım. Sonra başka bir yılan çıktı karşıma, onu da aldım. Elimde bir piton ve bir de boğa yılanı oldu. Bunları besleyerek ailecek profesyonel olduk. Şimdiye kadar ısırılma vakamız yok denecek kadar az oldu. Bunlar zehirli yılanlar değil. Bilinenin aksine çok sakin hayvanlardır. Şuana kadar bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Bu zamana kadar komşularından şikayet almadıklarını belirten Demir, "Komşularımız birçok hayvan beslediğimizi bildiği için şikayetçi değiller. Yılanlar çevreye köpekten daha az zarar veriyor. Çünkü bunlar genelde ayda bir yemek yiyorlar. Onun için de ayda bir tuvaletlerini yapıyorlar. Ama bir köpeğin her gün tuvaletini yapması gerekiyor. Bunlar ses bile çıkarmıyorlar, sadece tıslıyor. Çok nadir tısladığını görürsünüz. Bilinenin aksine beslemesi de çok kolay hayvanlar" diye konuştu.

Vatandaşlara da yılan besleme konusunda uyarılarda bulunan Demir, "Kimse evine doğadan koparılan yılanı beslemesin. Bu yılanlar laboratuvar ortamlarında, yetiştiriciler tarafından yetiştirilmiş , doğada hiç yaşamamış hayvanlardır. Bu hayvanları doğaya salsak ölürler. Ben bunları çiftleştirmiyorum. Bunlar Güney Afrika'dan gelen hayvanlar" şeklinde konuştu.

Yılanlardan korkmadığını belirten Ferdi Demir'in 4 yaşındaki kızı İclal Demir ise, "İnsanlar yılanlardan korkmasınlar. Çünkü yılanlar zarar vermez. Biz bütün hayvanları besledik ve seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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