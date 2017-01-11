11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 76.877 -0.67
  • Altın: 147,367 1.65
  • Dolar: 3,8522 2.03
  • Euro: 4,0676 1.91

Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!

»
CHP eski lideri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!
Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık! Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık! Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!

 

Deniz Baykal'ın Meclis'te Anayasa değişikliği ile ilgili CHP adına yaptığı konuşması Kılıçdaroğlu'nun takdirini toplamıştı.

 Baykal, böyle bir dönemde rejim değişikliği yapılmasının yanlış olduğunu vurgulamıştı.

"ERDOĞAN İSTERSE.."

Yaptığı konuşmanın ardından bugün Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Baykal, Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde görüşebileceğini ama kendisinin talep etmeyeceğini söyleyerek zarf attı;

BERABER YOLA ÇIKTIK BİZİ SİLDİ

"Beraber yola çıkılıyor. Bizi baştan silip atıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı bir arayış içinde ise benimle buluşmaktan olumlu bir sonuç beklerse memnuniyetle kendisine düşüncelerimi açıklıkla anlatırım. Ama benim talep etmem, harekete geçmem söz konusu olmaz.

"TÜRKİYE'DEKİ SORUNLAR ANAYASADAN KAYNAKLANMIYOR"

Tekrar ediyorum: Türkiye’deki sorunlar anayasadan kaynaklanmıyor. Terördü, hukuk güvensizliğiydi, FETÖ’ydü, dış politikaydı, mültecilerdi, bunların hepsi bir politikanın sonucu. Bu bir anayasal sorun değil. Üstelik yüzde 50/50 ile anayasa mı olur? Anayasa hepimizi birleştirecek bir olay."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındıMHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anayasa görüşmelerinde oy kullanmasının mümkün olmadığını açıkladı.
Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!CHP eski lideri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
AK Parti İl Başkanı istifa ettiAK Parti İl Başkanı istifa ettiAK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci, görevinden istifa etti.
Demirtaş'tan savcı açıklamasıDemirtaş'tan savcı açıklamasıSelahattin Demirtaş'ın bir konuşmasında 'PKK terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktuKılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktuAK Parti, MHP ve HDP'lilerin tam kadro hazır bulunduğu tarihi oylamaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.
  • Başbakan çok sert çıktı: Bırakın boş konuşmayı!10 Ocak 2017 Salı 15:31
  • Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali10 Ocak 2017 Salı 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı10 Ocak 2017 Salı 13:12
  • Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz10 Ocak 2017 Salı 11:55
  • Anayasa değişikliğinde fire oldu mu?10 Ocak 2017 Salı 10:13
  • TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı10 Ocak 2017 Salı 08:33
  • Celal Kılıçdaroğlu'na AK Parti şoku10 Ocak 2017 Salı 08:25
  • Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı10 Ocak 2017 Salı 08:12
  • Erdoğan: Dost demeye dilim varmıyor09 Ocak 2017 Pazartesi 15:15
  • MHP'li Akçay, "fire' sorusuna cevap verdi09 Ocak 2017 Pazartesi 12:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri