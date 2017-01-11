11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 76.877 -0.67
  • Altın: 147,367 1.65
  • Dolar: 3,8522 2.03
  • Euro: 4,0676 1.91

Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!

»
Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anayasa görüşmelerinde oy kullanmasının mümkün olmadığını açıkladı.
Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil! Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil! Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifiyle ilgili Meclis Başkanlığına bir dilekçe göndermiş ve oy kullanmak istediğini belirtmişti.

OY KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Demirtaş'ın bu talebine katıldığı canlı yayında cevap verdi. Bakan Bozdağ konuya ilişkin şunları söyledi;

"Onlar kendince siyaset yapıyor. Fakat Meclis'te oy kullanma siyasi tutumla alakalı değil, anayasa ve iç tüzükle alakalı. Bu durumda anayasa ne der, iç tüzük ne der ona bakılır. İç tüzük der ki, kişinin oy kullanması için Genel Kurul'a gelmesi gerekir. Vekaleten oy kullanmak başbakan ve bakanlar için vardır, milletvekillleri için uygulanmaz. Bu kişi şu an cezaevinde, oy kullanması mümkün değil. Kanunlarımız çok açık ve net. "

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındıMHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!Hükümetten 'Demirtaş'a cevap: Mümkün değil!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anayasa görüşmelerinde oy kullanmasının mümkün olmadığını açıkladı.
Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!Deniz Baykal'dan Erdoğan'a yeşil ışık!CHP eski lideri Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
AK Parti İl Başkanı istifa ettiAK Parti İl Başkanı istifa ettiAK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci, görevinden istifa etti.
Demirtaş'tan savcı açıklamasıDemirtaş'tan savcı açıklamasıSelahattin Demirtaş'ın bir konuşmasında 'PKK terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktuKılıçdaroğlu Anayasa değişikliği oylamasında yoktuAK Parti, MHP ve HDP'lilerin tam kadro hazır bulunduğu tarihi oylamaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.
  • Başbakan çok sert çıktı: Bırakın boş konuşmayı!10 Ocak 2017 Salı 15:31
  • Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali10 Ocak 2017 Salı 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı10 Ocak 2017 Salı 13:12
  • Bozdağ: Atatürk dönemine dönüyoruz10 Ocak 2017 Salı 11:55
  • Anayasa değişikliğinde fire oldu mu?10 Ocak 2017 Salı 10:13
  • TBMM'de ilk oylama tamamlandı! Baraj aşıldı10 Ocak 2017 Salı 08:33
  • Celal Kılıçdaroğlu'na AK Parti şoku10 Ocak 2017 Salı 08:25
  • Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı10 Ocak 2017 Salı 08:12
  • Erdoğan: Dost demeye dilim varmıyor09 Ocak 2017 Pazartesi 15:15
  • MHP'li Akçay, "fire' sorusuna cevap verdi09 Ocak 2017 Pazartesi 12:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri