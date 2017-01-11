MHP Genel Merkezi’nden gönderilen faks ile İl Başkanı Raşit Demirel ve partinin yönetim kurulu üyelerinin görevinden alındığı bildirildi. İl Başkanı Demirel'in, görevinden alınmasaydı bu hafta kendisinin istifa edeceği iddia edildi.
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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MHP Afyonkarahisar yönetimi görevden alındı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
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