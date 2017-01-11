Yeşiller'den skandal teklif!

Alman muhalif Yeşiller Partisi, meclise sıra dışı bir yasa tasarısı vermeye hazırlanıyor.

Her insanın düzenli bir cinsel hayatı olması gerektiğini savunan Yeşiller, yoksulluk nedeniyle herhangi biriyle cinsel ilişkiye giremeyen kişilerin devlet yardımıyla seks işçilerine götürülmesini ve ücretlerinin de devletçe karşılanmasını talep etti. Bu sayede ülkedeki cinsel istismar suçlarının da azalacağını savunan parti sözcüsü Elisabeth Scharfenberg, “Yoksul kişilerin maddi sorunlar nedeniyle erkek ya da kız arkadaşları olmayabiliyor. Bu kişiler bir geneleve gidecek paraya da sahip değil. Devlet bu insanlara yardımcı olmalıdır. Engelli ve bunama hastası kişiler için de aynı durum söz konusudur” ifadelerini kullandı. Fuhuş yapmanın yasal olduğu Almanya’da ülke çapında çok sayıda genelev bulunuyor.