Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu

Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin babası konuştu.

Gaziantep'te dün elinde silahla emniyete girmeye çalışan ve çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin (22) cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için GaziantepAdli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri süren Kasar'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

'TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ? NEDEN YAPTI ANLAMIYORUM'

İHA'nın haberine göre saldırganın cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen babaM. Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu. Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Müslüm Kasar'ın babası Musa ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen annesi ve eşi gözyaşı döktü.

TERÖR ŞÜPHESİ...

Emniyete saldırı girişiminin terör bağlantısı ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA'nın dün akşam geçtiği haberde saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmişti. Haberde saldırganın özellikle terör örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği şüphesinin değerlendirildiği belirtilmişti.