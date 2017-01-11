11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 76.927 -0.60
  • Altın: 147,532 1.76
  • Dolar: 3,8552 2.11
  • Euro: 4,0706 1.98

Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu

»
Gaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin babası konuştu.
Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu
Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu

Gaziantep'te dün elinde silahla emniyete girmeye çalışan ve çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin (22) cenazesi olayın ardından otopsi işlemleri için GaziantepAdli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri süren Kasar'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

'TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ? NEDEN YAPTI ANLAMIYORUM'

İHA'nın haberine göre saldırganın cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen babaM. Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu. Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Müslüm Kasar'ın babası Musa ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen annesi ve eşi gözyaşı döktü.

TERÖR ŞÜPHESİ...

Emniyete saldırı girişiminin terör bağlantısı ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA'nın dün akşam geçtiği haberde saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmişti. Haberde saldırganın özellikle terör örgütleri tarafından kullanılmış olabileceği şüphesinin değerlendirildiği belirtilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendiİzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendiİzmir'deki saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi
Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!Bursa’da, kıskançlık yüzünden sokakta tartışan karı-koca kazayla yoldan geçen bir genci öldürdü. Ateş açanın kadın olduğu iddiasıyla dava açıldı. Kadın iddiaları reddetti.
Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştuGaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştuGaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin babası konuştu.
Anayasa Mahkemesi'nden Şivan Perwer kararıAnayasa Mahkemesi'nden Şivan Perwer kararıAnayasa Mahkemesi, Kürt sanatçı Şivan Perwer ile Güler Işık arasında 12 yıl süren ’şarkının izinsiz kullanılması’ davasında, makul surede yargılama hakkının ihlal edildiğine, bu nedenle Perwer’e 14 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
İşte DEAŞ’ı bitirecek hamleİşte DEAŞ’ı bitirecek hamleDEAŞ’a karşı büyük operasyon öncesi asker takviyesi yapıldı. Şehir savaşlarında uzman özel eğitimli unsurlar bölgeye sevk edildi
İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartıİşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartıBaşbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti sırasında Başika kampından çekilmek için Musul ve Kerkük'ün terörden temizlenmesini şart koştuğu ortaya çıktı.
  • Siirt'te çatışma: PKK'lı 2 kadın terörist...11 Ocak 2017 Çarşamba 09:17
  • Dolara karşı İslam Dinarı11 Ocak 2017 Çarşamba 09:04
  • İzmir buz tuttu!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:03
  • Savaş uçaklarımız vurdu! 11 terörist öldürüldü11 Ocak 2017 Çarşamba 09:00
  • Kayıp Amerikalının üzerinden çıkanlar şoke etti!11 Ocak 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den Gülen'in iadesi için ilginç şart11 Ocak 2017 Çarşamba 08:34
  • Fırat Kalkanı’na siviller de katılacak​11 Ocak 2017 Çarşamba 08:25
  • "Reina katliamcısı polisten yine kurtuldu" iddiası11 Ocak 2017 Çarşamba 08:16
  • Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme!10 Ocak 2017 Salı 22:57
  • Başbakan Yıldırım'dan 330 yorumu10 Ocak 2017 Salı 22:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri