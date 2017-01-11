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Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!

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Bursa’da, kıskançlık yüzünden sokakta tartışan karı-koca kazayla yoldan geçen bir genci öldürdü. Ateş açanın kadın olduğu iddiasıyla dava açıldı. Kadın iddiaları reddetti.
Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!
Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü! Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü! Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yaprak T. (25) ile eşi Vural T. (25) arasında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında genç kadının elindeki tüfek ateş aldı. Kurşun, o sırada sokakta bulunan Haktan Çete'ye (16) isabet etti. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan Yaprak T. tutuklandı.

'İDDİALARI KABUL ETMİYORUM'

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapsi talep edilen genç kadının yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen genç kadın, “Eşim, N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. O sırada kendisiyle tartışınca bana vurdu. Bu olaylar olurken ben hamileydim. O sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Eşimin elimden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Silahı ben ateşlemedim. Beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

Karı koca kavga etti, yoldan geçen genç vuruldu

Genç kadının eşi Vural T. ise, “Olaydan dolayı vicdan azabı duyuyorum. Tüfek benim elimde iken patladı. Ben eşimin elinden tüfeği almak isterken elim tetiğe değdi. Eşimin bu olayla bir alakası yok. Eşim hamile olduğu için ceza almayacağını düşünerek daha evvel öyle ifade verdim” diye konuştu. Şahit olarak dinlenen Selahattin T, “Sanık gelinim, müşteki oğlumdur. Olay günü ikisi de tartışıyordu. Dışarıda boğuşma esnasında Vural tetiğe bastı. O sırada çocuk 50 metre ilerideydi. Ben çocuğun vurulduğunu görmedim” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluk halinin devamına, soruşturmada ismi geçen isimlerin dinlenmesine ve eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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