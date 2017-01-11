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Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

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Siirt’te yaklaşık bir yıl önce faaliyete giren tekstil fabrikası, 800 ile 2 bin TL arası çalıştırılacak personel bulamıyor.
Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar!
Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar! Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar! Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

Siirtli Celal Kenan Ulag (33), uzun yıllar İstanbul’daki atölyelerde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketine döndü. Ulag, kentte önce küçük bir tekstil atölyesi kurdu. Büyük markalara fason mal üreten Ulag, daha sonra işleri büyüterek, 53 kişiyi istihdam etti. İşleri iyi giden Ulag, bir süre sonra ise Siirt-Kurtalan karayolu üzerindeki Veysel Karani Mahallesi'nde 150 metrekare alan üzerine 400 işçi kapasiteli tekstil fabrikası kurdu. Fabrika yaklaşık bir yıl önce faaliyete başladı ancak hesapta olmayan “işçi” sorunu nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Haftada 2 gün tatil, öğle yemeği, SGK, servis ve aylık 800 ile 2 bin TL arasında maaş verilen fabrikaya yaklaşık bir yıldır çalışacak işçi bulunamadı. 200 personel aranan fabrikaya bir yılda bir kişinin bile iş başvurusunda bulunmaması nedeniyle yeni alınan 200 dikiş makinesinin üzeri de tozlanmaya karşı naylonlarla kapatıldı.


“Gelin birlikte çalışalım”

Fabrika işletmecisi Ulag, memleketine istihdam alanı oluşturmak için döndüğünü belirterek, “Halkıma hizmet için geri döndüm. Önceden küçük bir işletme ile başladım şu an gördüğünüz gibi bir yerlere gelebildik. Ancak eleman bulamıyorum. 55’e yakın eleman çalıştırıyorum şu an ancak burası 300-400 kapasiteli bir yer. 150 ile 200'e yakın eleman arıyorum. Evlerden iş yerine getirip götürmek için araç servisimiz var, öğle yemeği, sigorta, haftada 2 gün izin imkanı sunuyoruz. Sabah 08.00'den başlayarak akşam 19.00 arasında çalışma saatleri var. Buradan herkese duyurulur. Kendi milletime kendi halkıma hizmet için buraya geldim, gelin beraber burada çalışalım” diye konuştu.

İşçiden Siirtli gençlere çağrı İrfan Isı adlı işçi de personel sıkıntısı yaşandığını anlatarak, Siirtli gençlere çağrıda bulundu. İrfan Isı, “Burada çalışma şartları gayet iyi, daha da iyi olacak. Gelip çalışmak isteyenler için burası uygun yerdir. Sıkıntı yok çok şükür daha da iyi olacak" şeklinde konuştu. Tekstil atölyesinde makinede parça dikimi yapan Nuran Turgut, iş şartlarının gayet iyi olduğunu belirterek, maaşları zamanında ve düzenli aldıklarını, çalışmak isteyen kadınların rahatlıkla burada iş bulabileceklerini söyledi.

“Çalışmaya niyeti olan yok”

20 yıllık atölye ustası ise İstanbul’da uzun yıllar tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra kente döndüğünü anlatarak, işsizliğin yoğun olduğu Siirt'te eleman bulamamanın şaşkınlığını yaşadıklarını kaydetti. Tekstil ustası, “Siirt'te eleman yetişmiyor, kimse gelmiyor. Yani işsizlerin gözleri yüksek fiyatta mı bilmiyorum. 5 yıl önce de yine Siirt'te bu iş yerinde açılan başka bir firma, çalıştırmak için çağrıda bulunmuştu, yine kimse gelmedi. İşsizlik merkezde çok fazla olmasına rağmen çalışmaya niyeti olan da yok. Yılın 12 ayı iş var, maalesef çalıştıracak eleman bulamıyoruz" ifadelerinde bulundu. 

 

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