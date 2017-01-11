11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak

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Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
'Kim Milyoner Olmak İster' programının sunuculuğunu Kenan Işık'tan devraldıktan sonra başarıyla sürdüren Selçuk Yöntem koltuğu bırakıyor.
Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak

 

Oyuncu Selçuk Yöntem, Kenan Işık’ın 21 Mart 2014’te beyin kanaması geçirmesi sonucunda programın sunuculuğunu devralmıştı. Üç yıldır programı sunan usta oyuncu, yerini sürpriz bir isme bırakıyor. Selçuk Yöntem’in koltuğunu devralacak ismi Mevlüt Tezel, ‘Program artık son dönemin gözde ismi Murat Yıldırım’a emanet’ satırlarıyla duyurdu.

YILDIRIM HESABINDAN PAYLAŞTI

Köşe yazısını Instagram sayfasında paylaşan Murat Yıldırım, altına ‘hayırlı olsun’ notunu düştü.Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FaceTime programı aracılığı ile babasından istediği Faslı güzel İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

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