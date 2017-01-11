Veliler isyanda: Bizim çocuklar kutup ayısı mı?

Yurt genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi; ancak okulların tatil edilmediği Erzurum'da veliler isyan etti.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kar etkisini sürdürürken, birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Erzurumlular ise, batıda birçok ilde okullarda eğitime ara verilirken, illerindeki okulların tatil olmamasını, “Bizim çocuklar kutup ayısı mı?” diyerek eleştirdi



Twitter üzerinden tepkilerini dile getiren Erzurumlular, il genelindeki okulların tatil edilmesini isterken, bir Twitter kullanıcısı, “Batıda okullar tatil edilirken Erzurum’da daha tatil edilmedi. Gerçekten enteresan” diye yazdı.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR



Başka biri “Kar yağdı İstanbul çocukları tatil :) Ardahan Erzurum’da 3 metre kar var çocuklar okula gidiyor peki bu çocuklar kutup ayısı mı :))” yorumunda bulundu.



Erzurum’da dün hava sıcaklığı eksi 7 dereceydi. Ancak eksi 30 dereceyi de gören ilin valisi Seyfettin Azizoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Erzurum için hava sıcak. Okulların tatil olmasını gerektiren bir durum yok. O yüzden tatil etmedik” dedi. Vali Azizoğlu, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

‘EKSİ 38, HÂLÂ OKULA GİDİRLER’



Twitter ozerinden Erzurum’da okulların tatil edilmemesine gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:



Burcu Tatar @BurcuTatar27: Erzurumluların haklı isyanı. -32 de okullar neden tatil edilmiyor. Bizim çocuklarımız “kutup ayısımı” #Erzurum #MEB



Fatih Altan @fatihaltanf: İstanbul’da kar yağmış bazı üniversiteler tatil vermiş biz Erzurum’da - 34 de okula gidiyoruz kutup ayısı mıyız biz.



Nizan @proleter5: Erzurum’da yaşayanlar kutup ayısı mı? -32 derece okul tatil olmuyor.



Atilla Dilaver @AtillaDilaver: İstanbul’da okulların tatil edilmesinden sonra Erzurum’lu soruyor: “ La gardaş bizim uşahlar kutup ayısı mı -36 okula hâlâ gidirler..”



İSTANBUL'DA ERİMEYE DİKKAT!



Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar’ın verdiği bilgiye göre bugün İstanbul’da en yüksek sıcaklık 5 derece olacak. Yarın, hava sıcaklığı artacak. Yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Cuma ve cumartesi günü yağış beklenmiyor. Sıcaklığın ise 8 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, eriyen kar suları yüzünden kanalizasyon taşmalarına karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulundu.



HÜRRİYET