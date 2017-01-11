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Oğan: MHP'nin kapısına kilit vurulacak

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Oğan: MHP'nin kapısına kilit vurulacak
Sinan Oğan, başkanlık sisteminin TBMM'den geçmeyeceğini ifade ederek başkanlık sistemi ile birlikte federasyonun getirileceğini iddia etti.
Oğan: MHP'nin kapısına kilit vurulacak Oğan: MHP'nin kapısına kilit vurulacak Oğan: MHP'nin kapısına kilit vurulacak

 

Bazı MHP'lilerin AK Parti'nin başkanlık anayasası teklifine destek vermesi MHP’liler içinde geniş tartışmalara yol açıyor.

“MHP YOK OLACAK”

MHP Genel Başkan adayı olduktan sonra partiden ihraç edilen eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı KRT'de Çağlar Cilara'nın programında, ülkücülerin tamamına yakınının başkanlık sistemine karşı olduğunu söyledi.

Oğan, hükümetin başkanlık karşılığında ülkücüleri, devlet kadrolarına yerleştirme vaadiyle kandırdığını belirterek, başkanlığın geçmesi durumunda MHP'nin yok olacağını, federasyonun geleceğini söyledi.

“ÜLKÜCÜ SÖZÜNÜN ERİDİR”

MHP'nin son 1 Kasım seçim beyannamesinde başkanlık sistemine karşı olduğunu hatırlatan Oğan, "Ülkücü sözünün eri insandır. Ülkücü verdiği sözün arkasında duran insandır. Bu bir sistem değişikliği, bu bir rejim değişikliği meselesidir. Dün böyle bugün böyle söyleme şansınız yok. MHP, 7 Haziran'da da, önceki seçimlerde de en son 1 Kasım'da da açık ve net bir şekilde başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine ve partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğunu, parlamenter sistemden yana olduğunu ve parlamenter sistemin devamı için çalışacağını, iktidara geldiğinde de bunu böyle yapacağını açıkça beyan etmiştir ve bunun üzerine partimize ülküdaşlarımız oy vermiştir" dedi.

Oğan, ülkücüler kendilerini kandırılmış hissettiklerini belirterek, ülkücülerin, MHP'ye başkanlığa karşı çıkacağını söylediği için oy verdiklerini kaydetti.

“MHP ERİYİP GİDECEKTİR”

Oğan açıklamasında başkanlık sisteminin MHP'yi yok edeceğini de söyledi. Oğan, "MHP'nin kapısına kilit vurma durumuyla karşı karşıya kalacağımız sistemden bahsediyoruz. Başkanlık sistemi eşittir iki partili sistem. Bunu Burhan Kuzu da söyledi, kitaplarında yazdı. Başkanlık sistemiyle ilgili iki satır, iki makale okuyan herkes bilir ki, başkanlık sisteminin iki şartından biri iki partili sistemdir. Bir başka olmazsa olmaz şartı federal sistemdir. Dolayısıyla yarın MHP bu iki partili sistem içerisinde eriyip gidecektir. Çünkü MHP bugün dördüncü partidir" diye konuştu.

“SİGORTASIZ BİR SİSTEME GİDİYORUZ”

MHP'nin başkanlık sistemiyle ilgili AK Parti'den kazık yiyeceğini belirten Oğan, asıl amacın HDP ile federal sistemi getirmek olduğunu vurguladı. Oğan, "Yarın öbür gün bir kararname çıkarıp ülkeyi federasyona götürmeyeceğinin bir garantisi yok. Özerk bölgelerin gündeme gelmesi mümkün. Siz, Cumhurbaşkanına neredeyse sınırsız yetki veriyorsunuz, her konuda kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Yarın sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, şu şu illeri birleştirip şöyle bir bölge yaptım. Buna karşı çıkacak bir mekanizma Türkiye'de var mı? Yok. Sigortasız bir sisteme gidiyoruz. Tepeden aşağıya freni patlamış bir kamyonu bırakıyoruz, farkında değiliz" dedi.

“ESAD’I DEVİRECEĞİM DİYE…”

Başkanlık sistemine destek veren MHP'lilerin, terörle daha etkili mücadele edileceğini belirtmesi üzerine Oğan, "Türkiye terörle mücadele ediyor doğru. PKK terörünü biz 2002'de iktidarı devrettiğimizde bitirmemiş miydik? Bitirmiştik. Kim hoplattı? Çözüm sürecini kim getirdi. Çözüm sürecinde valilere, 'teröristlere dokunmayın' talimatını kim verdi? AK Parti verdi. IŞİD terörünü başımıza kim bela etti? Esad'ı devireceğim diye Türkiye'yi teröristlerin yol geçen hanına çeviren AKP hükümeti bela etti. Bunların azdırdığı terörü, bunlara daha büyük bir yetki vererek nasıl önleyeceksiniz? Terörü önlemek için 15 yıldır AKP hangi kanunu istedi de çıkaramadı. FETÖ terörünü bu ülkenin başına AKP getirdi" şeklinde konuştu.

Sinan Oğan, başkanlık sistemi düzenlemesinin mecliste takılıp kalacağını söyledi. "Daha şimdiden sadece 8 fazla oyla geçmesi dahi büyük bir riski beraberinde getiriyor" dedi.

“ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ ÜLKÜCÜLERDEN SEÇİYORLAR”

"Ülkücülerin, kahir ekseriyetinin başkanlık sistemine hayır diyeceğini biliyoruz. Ülkücülerin tamamına yakının başkanlık sistemine karşı olduğunu biliyoruz" diyen Oğan, "Düne kadar milliyetçiliği, Türklüğü ayaklar altına aldım diyen bunlardı. Ülkücüler Fatiha bilmez diyen bunlardı. Ülkücülerin hafızası balık hafızası değil. Ülkücüler bunların her birini tek tek hatırlıyor. Habur'u ülkücüler unutmadı, MHP'ye FETÖ'cülerin eliyle yaptırılan kaset kumpasını ülkücüler unutmadı. 15 senedir devletin bütün imkanlarını AKP'liler için kullanıp ülkücüleri devletin hiçbir imkanından faydalandırmayan, taşeron işçiliğine dahi ülkücüleri layık görmeyen, bürokraside bir tek ülkücü bırakmayan bu iktidara bizlerin vereceği bir oy yoktur. Geneli üzerinde yapılacak oylamada ak koyun kara koyun belli olacak, o zaman ülkücü irade gereğini yapacaktır. Nereye getirdiler ülkücüleri? PKK'nın karşısında şehit olmak zor geldiği için özel harekat polislerine ülkücüleri aldılar. Ama devletin bir tane müdürlüğüne, daire başkanlığına bir tane ülkücü atamış değiller" diye konuştu.

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