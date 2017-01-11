11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 76.927 -0.60
  • Altın: 147,532 1.76
  • Dolar: 3,8552 2.11
  • Euro: 4,0706 1.98

Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!

»
Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!
Cemal Nar Hocanın İslamsız olmaz isimli kitabı okuyucuyla buluştu.
Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı! Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı! Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!

Cemal Nar Hocanın  İslamsız olmaz isimli kitabının kısaca konu ve özeti şu şekilde," Bu ülkede sistemin yabancılaşmayı, yani Batılılaşmayı devlet baskısıyla yürürlüğe koyduğu, cebir ve şiddetle uygulamaya başladığı günden beri, başta genel idare, hükümet, siyaset, eğitim, yargı, basın yayın ve fikir dünyasında tartışmadan düşmeyen sorular ve sorunlar oluştu.


İslam, insanın hem Yüce Yaratıcı ile, hem de diğer insan ve varlıklar ile münasebetlerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kanunlar ve kurallar bütününe verilen isimdir. İnsanla beraber var olan, tarihin bütün devirlerinde ve bütün topluluklarında karşılaşılan din olgusu, çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Üstelik din, iman ve ibadet olduğu kadar, aile, toplum ve devlet hayatını da düzenleyen, dünyaya bir düzen ve nizam veren bir kurumdur. Özellikle de İslam böyle bir dindir.
İslam, yeryüzünde kendi kanunlarının hakimiyetini ister. Bu yüzden onu aile, toplum ve devletten kaldırıp atan, yerine insan düşüncesinin ürettiği kanunları koyan Batı düşüncesini ve onun laiklik adıyla devleti dinsiz yapılandırmasını asla kabul etmez. 


Laiklik bahanesiyle “İslam dinine” iman ettiği halde “İslam şeriatına” iman etmeme, onu beğenmeme ve çirkin göreme, bu asırda dinin hakkıyla bilinmemesinden kaynaklanan bir inkar dır, cahiliyettir. Bu ülkenin sorunu ve bizim de mücadele sorumluluğumuz işte tam da burada dır.Çünkü devlet yönetiminde İslam hukukun dan başka bir hukuka bağlı olmak, İslam’dan başka bir dine bağlı olmak demektir. Zira her hukuk, bir şeriattır. Bunu hukukçular çok iyi bilirler. İslam da bünyesinde kendine has bir hukuku, bir şeriatı barındırmaktadır. Bu yüzden biz diyoruz ki, dünya sorunlarına çözüm “İslam’sız Olmaz”.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!Cemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!Cemal Nar Hocanın İslamsız olmaz isimli kitabı okuyucuyla buluştu.
Diyarbakır'da ilk kez çöp kutusu gören çocuklarDiyarbakır'da ilk kez çöp kutusu gören çocuklarHani Belediyesine atanan kayyum tarafından ilk defa bir köye yerleştirilen çöp kutuları çocukların ilgisini çekti.
AA 'Yılın fotoğrafları' adaylarını belirlediAA 'Yılın fotoğrafları' adaylarını belirlediAA 'Yılın fotoğrafları' adaylarını belirledi
104 yıl sonra ilk ezan bugün duyulacak!104 yıl sonra ilk ezan bugün duyulacak!Makedonya'daki 455 yıllık geçmişi ile Osmanlı Mimarisi’nin en güzel örneklerinden Haydar Kadı Camii bugün tekrar hizmete giriyor.
Cemal Nar Hoca'nın ”İslam’da Irkçılık Ulusculuk Milliyetçilik” isimli kitabı çıktıCemal Nar Hoca'nın ”İslam’da Irkçılık Ulusculuk Milliyetçilik” isimli kitabı çıktıHabervaktim.com yazarlarından Cemal Nar Hoca’nın”İslam’da Irkçılık Ulusculuk Milliyetçilik” isimli kitabı çıktı.
Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi bulunduKanuni Sultan Süleyman’ın türbesi bulundu1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbe gün yüzüne çıkarıldı.
  • Halil İnalcık’ın performansı göz kamaştırıyor01 Temmuz 2016 Cuma 11:12
  • Her Müslüman'ın bilmesi gereken farzlar!31 Mayıs 2016 Salı 14:27
  • Tarihi Kur'an'ı 600 bin TL'ye satmaya çalıştılar!27 Mayıs 2016 Cuma 14:08
  • Cebinizdeki Anahtar: Kişisel Gelişim Kitapları19 Mayıs 2016 Perşembe 00:11
  • ‘Gümüş Kabza’ çıktı16 Mayıs 2016 Pazartesi 10:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telif talimatı14 Mayıs 2016 Cumartesi 08:40
  • Ünlü Türkolog Kayıların başarısının sırrını açıkladı06 Mayıs 2016 Cuma 12:17
  • Ormancı buldu, paha biçilemiyor03 Mayıs 2016 Salı 17:24
  • Şok fırsat! Bin lira değerindeki 100 KİTAP 100 LİRA!15 Nisan 2016 Cuma 10:39
  • “Üç Boyutlu Şekillendirme” dersleri başladı12 Nisan 2016 Salı 15:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri