Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti üyeliğine red

AK Parti’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun üyelik talebini reddetmesi olumlu bulundu: Bugün ailesine bunu yapan yarın AK Parti’ye neler yapmaz.

Star yazarı Ersoy Dede AK Parti’nin doğrusunu yaptığını belirterek, “Bugün ailesine bunu yapan yarın beklentileri karşılanmazsa katıldığı siyasi partiye neler yapmaz.. “ dedi.

AK Parti, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, üyelik talebinin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Star yazarı Ersoy Dede’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“AK Parti doğrusunu yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi olmaktan başka bir özelliği olmayan Celal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda twitter trolü gibi dolanıp duruyor ortalıklarda.. Anlaşılan CHP’den umduğunu bulamadığı için kendince en kolay yolu seçip, dümeni Ak Parti’ye kırmıştı.. Geçen günlerde ise ciddi ciddi Ak Parti rozeti taktığı falan söylendi.. Parti yetkilileri bunu yalanladı.. Elbette herkesin istediği siyasi partide konum alıp, siyaset yapmak en doğal hakkı.. Anasının ak sütü kadar helâl hakkı.. Sırf kardeşi başka partide diye kimse kimsenin Ak Parti’ye katılmasına mani olamaz, olmamalı.. Ama elinizi de vicdanınıza koyun.. Celal Bey abisiyle hesaplaşmaktan başka ne yapıyor Allah aşkına?.. Bugün ailesine bunu yapan yarın beklentileri karşılanmazsa katıldığı siyasi partiye neler yapmaz.. “