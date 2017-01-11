İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
- Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?Bir ZAM da EKMEĞE!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş 'Adil Öksüz' açıklamasıYardım görevlisi Linda meğer ajanmışİngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisiRüzgar Çetin'e kötü haber!Dilmen'den Erdoğan'a tarihi çağrı!Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti üyeliğine redTaşgetiren’den “Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı”ya eleştiriCemal Nar'ın İslamsız olmaz kitabı çkıtı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:21 Öğle 13:19 İkindi 15:41 Akşam 18:03 Yatsı 19:29
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 2°C Ankara
- 13°C Antalya
- 6°C Artvin
- 9°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 77.082 -0.40
- Altın: 146,906 1.33
- Dolar: 3,8453 1.85
- Euro: 4,0461 1.37
Rüzgar Çetin'e kötü haber!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rüzgar Çetin'e kötü haber!İstinaf Mahkemesi, Rüzgar Çetin'in yerel mahkemeden aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti üyeliğine redAK Parti’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun üyelik talebini reddetmesi olumlu bulundu: Bugün ailesine bunu yapan yarın AK Parti’ye neler yapmaz.
İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendiİzmir'deki saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi
Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!Bursa’da, kıskançlık yüzünden sokakta tartışan karı-koca kazayla yoldan geçen bir genci öldürdü. Ateş açanın kadın olduğu iddiasıyla dava açıldı. Kadın iddiaları reddetti.
Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştuGaziantep'te elinde silahla emniyete girmek isterken çatışmada öldürülen saldırgan Müslüm K.'nin babası konuştu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
- Evinde yılan besliyor çünkü...
- O sanatçıdan şok itiraf! Kedisi ölünce...
- O ülkeden sürpriz Diriliş Ertuğrul kararı
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.