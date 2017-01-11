11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.123 -0.35
  • Altın: 148,320 2.30
  • Dolar: 3,8778 2.71
  • Euro: 4,0798 2.21

Altın yeniden rekor kırdı!

»
Doların sert yükselişi ile gram altın da rekor kırmaya devam ediyor.
Altın yeniden rekor kırdı!
Altın yeniden rekor kırdı! Altın yeniden rekor kırdı! Altın yeniden rekor kırdı!

Doların sert yükselmesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi. Dün 145,0 lira ile rekor tazeleyen gram altın, bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini tazeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 243 lira, Cumhuriyet altını fiyatı da 988 lira oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kasım ayı cari işlemler verileri açıklandıKasım ayı cari işlemler verileri açıklandıTCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, 2016'nın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Rusya'dan kritik ABD açıklamasıRusya'dan kritik ABD açıklamasıPutin’in Basın Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı.
Altın yeniden rekor kırdı!Altın yeniden rekor kırdı!Doların sert yükselişi ile gram altın da rekor kırmaya devam ediyor.
Euro'nun sonu kötü! 10 yıl içinde...Euro'nun sonu kötü! 10 yıl içinde...Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya'nın parasal birliği destekleyememeleri halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini ifade etti.
Zam o sektörü çifte vurdu!Zam o sektörü çifte vurdu!Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.
Bir ZAM da EKMEĞE!Bir ZAM da EKMEĞE!Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatındaki artışın yakın zamanda ekmek fiyatlarına yansıtılabileceğini ifade etti.
  • Dövizde FETÖ operasyonu11 Ocak 2017 Çarşamba 11:59
  • Benzin dolar ilişkisi fiyatları tavan yapacak11 Ocak 2017 Çarşamba 10:24
  • Parası olan onlara koştu! Erkekler son ana bıraktı11 Ocak 2017 Çarşamba 09:48
  • Yürürlüğe girdi! Yapan 3 yıl hapis yatacak11 Ocak 2017 Çarşamba 09:41
  • EPDK'dan 25 şirkete ceza yağdırdı11 Ocak 2017 Çarşamba 09:36
  • Öğrenciye bekara ayda bin lira!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:27
  • İETT otobüsü tarih oluyor11 Ocak 2017 Çarşamba 09:18
  • Dolar bu sabah yine rekor kırdı!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:09
  • Trump’un tehditleri 12 milyar doları çekti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:41
  • Memur ve işçiye ayda 2 bin 800 lira!10 Ocak 2017 Salı 22:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri