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Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?

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Irak Büyükelçisi, Musul Operasyonu sonrası Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?
Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu? Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu? Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?

Büyükelçi, "Türkiye'den operasyon beklentimiz yok" diye konuştu. Musul operasyonun ise 3 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Büyükelçi, Sincar'daki PKK varlığınında bölgeden temizleneceğini söyledi.

FİKRİ IŞIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Işık: "Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir. DAEŞ bölgeden temizlenene kadar bölgede olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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