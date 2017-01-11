Erdoğan'ın koltuğuna Muhsin Kutsi Barış oturacaktı!

Yalçın Topçu 15 Temmuz gecesi ile alakalı daha önce hiç bilinmeyen gerçekleri anlattı. Topçu, darbe girişimi başarılı olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın oturacağını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Topçu, "Tuğrul Bey'i aradım, 'Devlet Bey'i alalım Külliye'ye gidelim' dedim. Ulaşamadık." sözleriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmak istediğini anlattı.



Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirten Topçu, "Sonradan tutuklanan o Kutsi, 'şahsi mesele değil' diyen Muhafız Alay Komutanı'nın (Muhsin Kutsi Barış) yanına gittik. 'Sizin şahsınızla alakalı değil bu iş' diyor. Orada bütün dert ve dava şu, Külliye'nin içine girecekler güya... Orada kim var? Ben varım, Ankara Valisi var, o günkü Emniyet Genel Müdürü var, Ankara Emniyet Müdürü, Genel Sekreter Yardımcılarından Metin Bey ve Nadir Bey var. Bizi yere yatıracaklar, kelepçe takacaklar elimize, ayağımıza. Arkadaş da orada resim çekilecek, Cumhurbaşkanının koltuğunda. Bitti olay." diye konuştu.



O gece Cumhurbaşkanlığında çalışanların gözlerinde yılgınlık görmediğini belirten Topçu, vatandaşların tanklara elleriyle "dur" dediğini kaydetti.