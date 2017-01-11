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Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış

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Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış
Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi Linda Norgrove'un İngiliz istihbaratı için çalıştığı ortaya çıktı.
Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış

 

 

 

Taliban tarafından 2010 yılında kaçırılan ve kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybeden Linda Norgrove'un İngiliz istihbarat teşkilatı “M16” (Military Intelligence Section 6) için çalıştığı anlaşıldı.

Afganistan'da faaliyette bulunan Amerikan inşaat şirketi DAI'de (Development Alternatives Incorporated) yardım görevlisi olarak çalışan Linda Norgrove, 2010 yılının Eylül ayında Taliban tarafından kaçırılmıştı.

Kasım 2010'da Taliban tarafından Pakistan'a götürülmek istenen Linda Norgrove için ABD Donanması'na bağlı Özel Kuvvetler harekete geçti.

Başarısızlıkla sonuçlanan operasyonda Norgrove, ABD Özel Kuvvetleri tarafından atılan bir el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir bu soruşturmayı izleyen gazeteci  Matthew Cole, konuyla ilgili olarak görüştüğü  kaynaklarından ikisinin kendisine Norgrove'un casus olarak çalıştığını söylediğini ve kaçırıldıktan sonra da izlemeyi sürdürdüklerini söylediğini aktardı.

Konuyla ilgili olarak soru yönelttiği İngiliz hükmet kaynaklarının ise  güvenlikle ilgili konularda yorum yapmayacaklarını belirterek "Linda Norgrove'un istihbarat ajanı olarak çalıştığını ne onaylayabilir ne reddebiliriz" dediğini aktardı.

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'un, operasyon emrini bizzat onayladığı, operasyona katılan özel kuvvet unsurlarından 3 askerin daha sonra açığa alındığı iddia edildi.

Afganistan'da “MI6” için çalıştığı iddia edilen Linda Norgrove'un ülkede ne tip faaliyetler yürüttüğü ise bilinmiyor.

rt.com

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