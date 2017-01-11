11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.123 -0.35
  • Altın: 148,320 2.30
  • Dolar: 3,8778 2.71
  • Euro: 4,0798 2.21

Rusya'dan flaş vize açıklaması

»
Rusya'dan flaş vize açıklaması
Dışişleri Bakanlığından bir yetkilisi, "Rusya, şimdi bir çalışma yapıyor. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" açıklaması yaptı.
Rusya'dan flaş vize açıklaması Rusya'dan flaş vize açıklaması Rusya'dan flaş vize açıklaması

 

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" dedi.

Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında bilgi veren yetkili, iki ülke arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'nın bu yıl başlarında yapılmasının planlandığını, ÜDİK'in altındaki 3 ana mekanizmadan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantılarının gerçekleştiğini belirtti.

Bu mekanizmanın üçüncü ayağı olan Türk-Rus Toplumsal Forum çalışmalarının da ilişkilerin siyasi alanın yanı sıra toplumdan topluma sağlam bir temel oluşturarak devam etmesini amaçladığını vurguladı.

"ÜDİK'in somut adımlarla taçlanmasını bekliyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde 7 bakanla Rusya'ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde yakınlaşılması, eski yakınlığa dönülmesi, hatta ilişkilerin eskisinden daha ileriye taşınması konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen yetkili, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyrini sabote etmeyi amaçladığını vurguladı.

Dışişleri yetkilisi, ikili ilişkilerde gelinen aşamayı, "Şu anda yeni yılda bakış açımız ÜDİK'in toplanması, somut sonuçlarla taçlanması." ifadesiyle aktardı.

Yetkili, Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütmek için Türkiye'ye gelen heyetin çalışmalarına sıkıntısız devam ettiğini belirtti.

"Astana yolunda hazırlıklar olacaktır"

Yetkili, Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelerek, 23 Ocak'ta Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmelerini ele alıp almadığına ilişkin bir soruya, Ankara'ya bir Rus heyetin gelişine dair bilgisi olmadığı yanıtını verdi. Bakanlık yetkilisi, "Henüz bir somutlaşma yok. Ama olacaktır. O toplantı olmaz, başka toplantı olur ama Astana yolunda hazırlıklar olacaktır." dedi.

Türk şirketlerine yönelik kısıtlamalar

İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye yönelik bazı kısıtlamalar uygulandığını, ancak bunların bir kısmının kaldırıldığını ve kaldırılmaya devam edeceğini belirten yetkili, Rusya'nın bir kararname çıkararak, ülkede çoğu Orta Asya'dan gelen göçmen işçilerin çalışma kotasını yüzde 18'e indirdiğini söyledi.

Bu kararın küresel ekonominin getirdiği genel bir eğilimin sonucu olduğunu vurgulayan yetkili, "Özellikle Türk firmaları, Türk işçi çalıştırmak istiyor. Bazı firmalar istisna tutulmuştu, o firmaların sayısı genişletildi. Geri kalanı vizeyle irtibatlı." ifadesini kullandı.

Yetkili, büyük bölümünü müteahhitlik firmalarının oluşturduğu Türk şirketlerinin Türk çalışanları istihdam edebildiğini, belli bir kotayı aşmamak kaydıyla yenilerini getirebildiklerini vurgulayarak, "Onlarda bir kısıtlama yok. Diğer çalışanlarda da kaldırılması için biz müracatta bulunuyoruz." dedi.

Rusya'da faaliyet gösteren firmalardan önce 30'una kısıtlamaların kaldırıldığını, daha sonra bu sayının 50'ye ve 80'e ulaştığını belirten yetkili, Rusya'nın yasak getirdiği 18 tarım ürününden 5'ine ilişkin yasağın kaldırıldığını, bu alanda da bir açılım yapılabileceğini kaydetti.

Yetkili, biber, nar, kabak, marul, patlıcan ve domatesin de kısıtlama kapsamındaki ürünler olduğunu, şu anda 13 üründe kısıtlamanın devam ettiğini, öte yandan bu kısıtlamaların kaldırılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. İki ülke arasında yerli para ile ticaret konusunun da şirketler bazında konuşulduğunu kaydeden yetkili, her iki tarafın bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

Vize kolaylığı

Dışişleri yetkilisi, Türkiye'nin Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasını beklediğini belirterek, "Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler." dedi.

Türkiye'nin ilişkilerde yaşanan krizden önce Batı ülkeleri arasında Rusya ile ilişkilerini en fazla geliştiren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan yetkili, "Şimdi bizim yaptığımız tekrar eski noktaya dönmek ve hatta ticari konularda mümkünse o noktayı aşmak." dedi.

Yetkili, Türkiye'nin ilişkileri göz önünde tutulduğunda, Batı ülkelerinin ve Rusya'nın birbirinin alternatifi olmadığını söyledi.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı

Yetkili, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin iki kademeli bir proje olduğunu, projenin ilk hattıyla Türkiye'nin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan hattından aldığı gazın ikame edilmesinin amaçlandığını ve ikinci hattıyla da Avrupa'ya gaz gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Bu hattın inşa edilebilmesinin Rusya ve AB arasında alınacak karara bağlı olduğunu ifade eden yetkili, Avrupa'dan gaz talebi gelirse, bu hattın ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu ifade etti.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslüman ülkede burka yasağı!Müslüman ülkede burka yasağı!Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesi Fas, burkanın üretim ve satışını yasaklandı.
Rusya'dan flaş vize açıklamasıRusya'dan flaş vize açıklamasıDışişleri Bakanlığından bir yetkilisi, "Rusya, şimdi bir çalışma yapıyor. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" açıklaması yaptı.
Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?Irak Büyükelçisi, Musul Operasyonu sonrası Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
Yardım görevlisi Linda meğer ajanmışYardım görevlisi Linda meğer ajanmışAfganistan'da Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi Linda Norgrove'un İngiliz istihbaratı için çalıştığı ortaya çıktı.
İngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisiİngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisiİngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimine değinerek AB'yi eleştirdi.
ABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılarABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılarFırat Kalkanı Operasyonu’na destek vermeyen Amerika, Ankara’nın tepkisi üzerine istihbarat keşfi yapmaya başladı.
  • Yeşiller'den skandal teklif!11 Ocak 2017 Çarşamba 10:46
  • ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
  • Göktaşı Dünya'yı teğet geçti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:53
  • Kilise saldırganı öldürülecek11 Ocak 2017 Çarşamba 08:27
  • Başkanlığı devir teslim töreninin maliyeti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:17
  • Üniversite değil, örgüt üssü!11 Ocak 2017 Çarşamba 08:05
  • Ender görülen doğa olayı!10 Ocak 2017 Salı 23:19
  • Almanya'dan terörle mücadele yasaları kararı10 Ocak 2017 Salı 23:17
  • ABD'de bir bankada rehine krizi!10 Ocak 2017 Salı 21:05
  • Gürcistan'ın Rusya tepkisi!10 Ocak 2017 Salı 18:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri