ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi.
Peskov, ABD’ye yanıt olarak yeni yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapamayacağını belirtti.
ABD Maliye Bakanlığı, “Magnitski” temelinde Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrkin dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uygulandığını açıkladı.
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
- Kasım ayı cari işlemler verileri açıklandıErdoğan'ın koltuğuna Muhsin Kutsi Barış oturacaktı!Rusya'dan kritik ABD açıklamasıFETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu varMüslüman ülkede burka yasağı!Altın yeniden rekor kırdı!Euro'nun sonu kötü! 10 yıl içinde...Zam o sektörü çifte vurdu!Rusya'dan flaş vize açıklamasıVeliler isyanda: Bizim çocuklar kutup ayısı mı?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:21 Öğle 13:19 İkindi 15:41 Akşam 18:03 Yatsı 19:29
- 13°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 3°C Ankara
- 13°C Antalya
- 6°C Artvin
- 11°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 77.123 -0.35
- Altın: 148,320 2.30
- Dolar: 3,8778 2.71
- Euro: 4,0798 2.21
Rusya'dan kritik ABD açıklaması
ABD’nin Moskova’ya uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Peskov, “Bunlar Rusya ve ABD’nin ikili ilişkilerinin bozulması için bilerek atılan ek adımlardır” dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kasım ayı cari işlemler verileri açıklandıTCMB verilerine göre, cari işlemler açığı, 2016'nın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Rusya'dan kritik ABD açıklamasıPutin’in Basın Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımları ikili ilişkilerin bilerek bozulması için atılan ek adımlar olarak adlandırdı.
Euro'nun sonu kötü! 10 yıl içinde...Emmanuel Macron, Fransa ve Almanya'nın parasal birliği destekleyememeleri halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini ifade etti.
Zam o sektörü çifte vurdu!Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
- Evinde yılan besliyor çünkü...
- O sanatçıdan şok itiraf! Kedisi ölünce...
- O ülkeden sürpriz Diriliş Ertuğrul kararı
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.