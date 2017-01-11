11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.345 -0.06
  • Altın: 148,186 2.21
  • Dolar: 3,8804 2.78
  • Euro: 4,0753 2.10

Şikayet artınca çareyi böyle buldu!

»
Batman'da imamlık yapan Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için başlattığı uygulamada, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası verildiğini, cezayı çekmek istemeyenlerin ise 50 lira bağış yaptığını söyledi.
Şikayet artınca çareyi böyle buldu!
Şikayet artınca çareyi böyle buldu! Şikayet artınca çareyi böyle buldu! Şikayet artınca çareyi böyle buldu!

Merkez Şafak Mahallesi'nde iki yıl önce ibadete açılan Şeyh Hüseyin Camii'nin imamı 34 yaşındaki Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için, cami heyeti ile birlikte cep telefonuyla camide konuşanlara halı temizleme cezası uygulamaya başladı. İmam Ahmet Gökçe, bu uygulamayı cami cemaati için 4 ay önce yürürlüğe koyduklarını belirterek, "İbadet evimizin zemin katı aynı zamanda taziye evi olarak kullanılıyor. Taziye evi boş kalmıyor. Aşırı kalabalık olunca maalesef namaz vakitlerinde gürültü kirliliği yaşanıyor. Özellikle cep telefonu çalan ve konuşanlara yönelik şikayetler artınca cami heyeti de yeni bir uygulama başlattı. Telefonla konuşmanın cezası halı temizlemek, isteyene de bu ceza 50 liralık bağışa dönüştürülüyor. Camiye getirdiğimiz uygulama Batman'da bir ilktir. Farkına varmadan namaz vakitlerinde cep telefonu çalan ve konuşanlara anında uyarıda bulunuyoruz. Caminin giriş kapısında herkesin göreceği uyarı yazıları var. Bu nedenle telefonlarına hakim olmayanlar cezaya da katlanırlar"dedi.

HALI TEMİZLEME CEZASI 50 LİRAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Cami içindeki duvara, 'Cami içinde telelefonu çalan ya da telefonla konuşanın cezası cami halılarını süpürmektir. Ceza 50 TL para cezasına dönüştürülmektedir' yazılı uyarı yazısı bulunurken, imam Gökçe, "Bu uygulama sayesinde artık camiye girenler telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor. Diğer ibadet evlerinin de bu uygulamayı örnek almasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan, uygulamanın başlamasından bu yana cami içinde cep telefonuyla konuşan 6 kişiye halı temizleme, 2 kişiye ise 50 lira para cezasının verildiği bildirildi.

110120171323067734210_2-1112017133721-(1).jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar erimelerine karşı uyarıMeteoroloji'den kar erimelerine karşı uyarıİstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, aşırı kar yükünden dolayı, çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarı yapıldı.
Şikayet artınca çareyi böyle buldu!Şikayet artınca çareyi böyle buldu!Batman'da imamlık yapan Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için başlattığı uygulamada, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası verildiğini, cezayı çekmek istemeyenlerin ise 50 lira bağış yaptığını söyledi.
AK Partili ismin sır ölümüAK Partili ismin sır ölümüIsparta'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı kapanan Kesme Belediyesi'nin eski başkanı AK Partili Mehmet Kanatsız, hayvanlarını götürdüğü ağılın yakınında ölü bulundu.
Şehit babaya böyle veda ettiŞehit babaya böyle veda ettiFırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kaşıkçı'nın cenazesi, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz öğretmen sayısı açıklaması!Milli Eğitim Bakanı Yılmaz öğretmen sayısı açıklaması!Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ülke genelindeki 832 bin 26 öğretmen bulunduğunu, 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Erdoğan'ın koltuğuna Muhsin Kutsi Barış oturacaktı!Erdoğan'ın koltuğuna Muhsin Kutsi Barış oturacaktı!Yalçın Topçu 15 Temmuz gecesi ile alakalı daha önce hiç bilinmeyen gerçekleri anlattı. Topçu, darbe girişimi başarılı olsaydı Erdoğan'ın koltuğuna Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın oturacağını söyledi.
  • FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var11 Ocak 2017 Çarşamba 14:44
  • Veliler isyanda: Bizim çocuklar kutup ayısı mı?11 Ocak 2017 Çarşamba 14:05
  • Rüzgar Çetin'e kötü haber!11 Ocak 2017 Çarşamba 12:33
  • Celal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti üyeliğine red11 Ocak 2017 Çarşamba 12:25
  • İzmir'deki saldırıyı o örgüt üstlendi11 Ocak 2017 Çarşamba 11:39
  • Kavga eden karı koca yolda geçen bir adamı öldürdü!11 Ocak 2017 Çarşamba 11:35
  • Gaziantep'te Emniyete girmeye çalışan saldırganın babası konuştu11 Ocak 2017 Çarşamba 11:10
  • Anayasa Mahkemesi'nden Şivan Perwer kararı11 Ocak 2017 Çarşamba 10:16
  • İşte DEAŞ’ı bitirecek hamle11 Ocak 2017 Çarşamba 09:29
  • İşte Türk askerinin Irak'tan çekilme şartı11 Ocak 2017 Çarşamba 09:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri