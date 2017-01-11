11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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O ürünlere ilave vergi geldi

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O ürünlere ilave vergi geldi
Şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin ithalatı için ek vergi kararı çıktı.
O ürünlere ilave vergi geldi O ürünlere ilave vergi geldi O ürünlere ilave vergi geldi

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.

Bu kapsamda tahsil edilen toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

45 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar uygulanmayacak.

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