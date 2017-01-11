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630 şirketten Trump'a çağrı

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630 şirketten Trump'a çağrı
ABD'de yaklaşık 630 şirket, Trump'a "karbon salınımını düşür" çağrısında bulundu.
630 şirketten Trump'a çağrı 630 şirketten Trump'a çağrı 630 şirketten Trump'a çağrı

Amerikalı yaklaşık 630 şirket, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a karbon salınımın düşürülmesi ve enerji verimliliğine önem verilmesi için çağrıda bulundu.

Aralarında Nike, Ebay, The North Face, Starbucks, Johnson&Johnson ve Unilever'ın bulunduğu firmaların "www.lowcarbonusa.org" adresinde yayımlanan ortak açıklamasında, Cumhuriyetçi Partiden ABD Başkanı seçilen Trump ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Kongresinden enerji konularında talepte bulunuldu.

ABD'nin karbon seviyesini düşürecek ve enerji verimliliğine önem verecek politikaların Trump ve Kongre tarafından ele alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, bunların başarılması durumunda ABD ekonomisinin daha güçlü ve rekabetçi hale geleceği savunuldu.

Açıklamada, ayrıca, Paris İklim Anlaşması'nın uygulamaya devam edilmesi istenilirken, anlaşmanın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmede önemine dikkat çekildi.

Seçim kampanyası sırasında iklim değişikliğinin bir "aldatmaca" olduğunu savunan Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'nin ayrılmasını gerektiğini belirtmişti.

Trump, ayrıca, ABD'de "yeni bir enerji devrimi" başlatacağını, petrol, doğalgaz ve kömür üretimine ağırlık vereceğini ve bu alanlardaki düzenlemeleri hafifletmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Söz konusu açıklamayı imzalayan şirketler dünya genelinde 2 milyon kişiye istihdam sağlarken, bu firmaların toplam gelirlerinin 1 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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