İDO'da bazı seferler normale döndü

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği bazı seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

İDO'nun tüm iç hat seferleri ; Bostancı – Beşiktaş ve Bostancı- Kadıköy- Yenikapı – Bakırköy deniz otobüsü ile araba vapuru seferleri Harem - Sirkeci , Eskihisar -Topçular hattındaki tüm seferler sorunsuz ve normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Dış hat iptal seferi (11 Ocak 2017)

Deniz ulaşımında misafirlerine güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunan İDO’nun bazı dış hat seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Bu kapsamda bugün aşağıda belirtilen dış hat deniz otobüsü seferi iptal edilmiştir:

* 11-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

İDO’dan yapılan açıklamaya göre, yarın (12 Ocak 2017) tüm dış hat, iç hat ve araba vapuru seferleri normal seyrinde devam edecek.