Merkez piyasayı 5 milyar TL fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 5 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 9 milyar 864 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 8.32 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 8.00 oldu. Merkez Bankası, piyasadaki geçici likidite sıkışıklığını gidermek amacıyla repo ihalesi açmıştı.