11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:41Akşam 18:03Yatsı 19:29
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 77.123 -0.35
  • Altın: 148,320 2.30
  • Dolar: 3,8778 2.71
  • Euro: 4,0798 2.21

Müslüman ülkede burka yasağı!

»
Müslüman ülkede burka yasağı!
Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesi Fas, burkanın üretim ve satışını yasaklandı.
Müslüman ülkede burka yasağı! Müslüman ülkede burka yasağı! Müslüman ülkede burka yasağı!

Fas İçişleri Bakanlığının ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi bir yazıyla burka üretimi ve satışını yasakladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ülkenin Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderdiği resmi yazıda, burka üretimi ve satışının yasaklandığını belirterek bu ürünün üretim ve satışının durdurulmasını talep etti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağının dile getirildiği yazıda yasağa uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedildi.

KARAR FAS'I İKİYE BÖLDÜ

Ancak karar, Kral 6. Muhammed tarafından ‘ılımlı İslamla’ yönetilen Fas’ı ikiye böldü. ‘Radikal bağlantıları’ gerekçe göstererek ekim ayındaki seçimlere katılması engellenen Hammad el Kabac, yasağın "abul edilemez olduğunu söyledi ve “Sahillerde Batılı mayolar giyilmesini de dokunulmaz bir hak olarak görülüyor olmalılar” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Müslüman ülkede burka yasağı!Müslüman ülkede burka yasağı!Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Kuzey Afrika ülkesi Fas, burkanın üretim ve satışını yasaklandı.
Rusya'dan flaş vize açıklamasıRusya'dan flaş vize açıklamasıDışişleri Bakanlığından bir yetkilisi, "Rusya, şimdi bir çalışma yapıyor. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" açıklaması yaptı.
Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?Irak Büyükelçisi, Musul Operasyonu sonrası Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
Yardım görevlisi Linda meğer ajanmışYardım görevlisi Linda meğer ajanmışAfganistan'da Taliban'ın kaçırdığı yardım görevlisi Linda Norgrove'un İngiliz istihbaratı için çalıştığı ortaya çıktı.
İngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisiİngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisiİngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimine değinerek AB'yi eleştirdi.
ABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılarABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılarFırat Kalkanı Operasyonu’na destek vermeyen Amerika, Ankara’nın tepkisi üzerine istihbarat keşfi yapmaya başladı.
  • Yeşiller'den skandal teklif!11 Ocak 2017 Çarşamba 10:46
  • ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
  • Göktaşı Dünya'yı teğet geçti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:53
  • Kilise saldırganı öldürülecek11 Ocak 2017 Çarşamba 08:27
  • Başkanlığı devir teslim töreninin maliyeti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:17
  • Üniversite değil, örgüt üssü!11 Ocak 2017 Çarşamba 08:05
  • Ender görülen doğa olayı!10 Ocak 2017 Salı 23:19
  • Almanya'dan terörle mücadele yasaları kararı10 Ocak 2017 Salı 23:17
  • ABD'de bir bankada rehine krizi!10 Ocak 2017 Salı 21:05
  • Gürcistan'ın Rusya tepkisi!10 Ocak 2017 Salı 18:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri