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FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var

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FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var
FETÖ Çatı Davası'nda tanık olarak dinlenen Çetin Acar, FETÖ'nün fuhuş ordusu kurduğunu ve siyasilerin, yargı mensuplarının bu şekilde kumpasa getirilip şantaj yapıldığını iddia etti.
FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var FETÖ itirafçısı: 3 bin kişilik fuhuş ordusu var

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden FETÖ Çatı Davası’nın 3. gününde geçmişte ‘FETÖ’nün askeri hizmetlerden sorum imamı’ olduğunu belirten Hacettepe Matematik bölümü mezunu Çetin Acar dinlendi.

“FUHUŞ ORDUSU” İDDİASI

Çetin Acar, cemaatin 3 bin kişilik ‘fuhuş ordusu’ kurduğunu, kendilerine karşı çıkan yargı mensupları, siyasiler ya da milletvekillerinin koynuna bunları sokup şantaj yaptıklarını iddia etti. Acar ‘fuhuş ordusu’nun başında da eski emniyet müdürü Cihangir Çelik'in olduğunu bunun dışında, "Orospular imamı" olduğunu anlattı.

Sabah saatlerinde 10:30'da başlayan duruşmada Çetin Acar'ın tanık olarak ifadesine başlamadan önce Mahkeme Başkanı Selfet Giray, tanıklık yemini yaptırdı. Başkan, "Namus ve şerefin üzerine yemin eder misin" dedi. Tanık Acar, "Namusum, şerefim ve rabbim üzerine yemin ederim" diye yemin etti.

“GÜLEN – ERDOĞAN KAVGASI OLARAK GÖRMÜYORUM”

İfadeleri sırasında sık sık "Rabbim beni affetsin", "Milletim beni affetsin", "Benim bir suçum varsa cezamı verin" diye haykıran Çetin Acar bu davayı Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan kavgası olarak görmediğini, Türk milletini, Türk devletini, Türk ordusunu ele geçirmek için İsrail-Amerika adına yapılmış bir operasyon olarak değerlendirdiğini anlattı.

“TSK’YA ÖĞRENCİ SOKMAKTA ZİRVEYDİM”

Davanın sanıklarından Kazım Avcı'yla tanıştıdığını, en çok kendisinin TSK'ya asker yetiştirdiğini, 10 civarında öğrenci soktuğunu belirten Acar, "TSK'ya öğrenci sokmakta zirveydim, Allah nasip ederse FETÖ'yle mücadelede de zirve olacağım" diye konuştu.

Çetin Acar'ın bir diğer iddiasıyla Ergenekon hakimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu'na ilişkindi. Haşıloğlu'yla çok yakın arkadaş olduğunu belirten Çetin Acar, "Haşıloğlu Ankara'da Harp Okulu hizmetleri verirdi. Kendisi de Hava Harp Okulu'ndandı" dedi.

GÜLEN’İN PATRONU

Fethullah Gülen'in patronunun İshak Alaton olduğunu ancak Gülen'in Üzeyir Garih'ten emir aldığını iddia eden Çetin Acar, "Yazıklar olsun hala FETÖ içinde olana, yazıklar olsun hala Fethullah terör örgütüdür diyemeyene" diye de sık sık haykırdı. Acar "Allah senin belanı versin Fethullah" dedi.

YÜKSEL’E KASET KUMPASI

Nuh Mete Yüksel'e kaset kumpasını da anlatan Çetin Acar şunları söyledi:

"Avukat Abdulkadir Aksoy'un çiftlik evine Kazım Avcı'yla beraber giderdik. Biz sadece et götürürdük. Oraya İzmir'den Fethi Ün, İstanbul'dan Orhan Erdem geliyordu. Kemalettin Özdemir de oradaydı. Aksoy'un Nuh Mete Yüksel'in Fethullah Gülen hakkında açtığı davayı takip ettiği günlerdi. Bir gün Kemalettin Özdemir bir CD getirdi, CD'yi getirdiğinde hepimizin yüzü güldü. Aynı şekilde Işık TV'de ÇYDD'yle ilgili Kemalettin Özdemir'in köpek komiserlerinin çektiği kaset Işık TV'de yayınlandı. Bunu izlerken Abdulkadir Aksoy'un da yüzü çok güldü. Nuh Mete Yüksel'in davasında Fethullah Gülen bize ‘Allah ve Resulu yargılanıyor’ diye haber gönderiyordu. Burada ne Allah ne de Resulu yargılanıyor. Siyonizm ve Amerika'ya köpeklik yapanlar yargılanıyor."

Çetin Acar, Kemalattin Özdemir'in yalan söylediğini belirterek "Ne olur buna kanmayın" dedi.

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