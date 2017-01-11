Metroda Reina saldırganı alarmı!

İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine polis metroyu kapattı. Metro istasyonunda polisin arama çalışması devam ediyor. Hatla bağlantısı bulunan Atatürk Havalimanı durağında da olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Kirazlı metrosu açıldı, ama polisin uygulaması devam ediyor.

Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Metro istasyonu kapatılırken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

METRO BOŞALTILDI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.

ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA ÖNLEM



Öte yandan Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verilmesinin ardından Atatürk Havalimanı metro istasyonu girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.

KİRAZLI METROSU AÇILDI

İstasyon ve çevresindeki aramalar sürüyor. Kapatılan Kirazlı metro istasyonu ise açıldı.