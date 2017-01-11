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Bilim insanları kanıtladı!

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Bilim insanları kanıtladı!
Bilim insanları, insanoğlunun "yıldız tozu" taşıdığına dair eski bir inanışı yapılan bir araştırmayla destekledi.
Bilim insanları kanıtladı! Bilim insanları kanıtladı! Bilim insanları kanıtladı!

Sloan Dijital Gökyüzü Araştırmalarında (SDSS) görevli bilim adamları, yıldızların atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacıyla New Mexico'da Apache Point Gözlemevi'ndeki teleskobu kullandı.

Çalışmaları sırasında tayf ölçümü tekniğiyle bir yıldızın her elementi ne miktarda içerdiğini ölçen bilim adamları, yaşam için kilit öneme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür elementlerinin hepsini içeren 150 binden fazla yıldızdan oluşan bir katalog hazırladı.

Yüzde 97 benzerlik

New Mexico Üniversitesinden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin dağılımını inceleyebildiklerini belirterek, ölçüm yaptıkları elementlerin, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomları içerdiğini söyledi.

Katalogda her bir yıldız için yaklaşık iki düzine elementin miktarları listeleniyor.

Çalışmada, yaşam için gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterdiği de belirtildi.

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