Ahmet Hakan'ın cezası belli oldu

Ahmet Hakan Coşkun, 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a "hakaret" ettiği iddiasıyla toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 ayrı yazısında da Latif Erdoğan'a ''hakaret'' ettiği iddiasıyla toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, sanık Ahmet Hakan Coşkun gelmedi. Duruşmada, Rıza Sarraf'ın avukatı Ayten Yılmaz hazır bulundu.

İlk duruşmada söz alan avukat Ayten Yılmaz, sanıkla ilgili şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini savundu.

İLKİ RIZA SARRAF'A

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, yazılarında Rıza Sarraf'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına, suçu basın yoluyla işlemesi nedeniyle cezasının 105 güne çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın suçu zincirleme işlemesi nedeniyle cezanın 131 güne çıkarılmasına ve cezanın, günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

İKİNCİSİ LATİF ERDOĞAN'A

İkinci duruşmada ise sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, Latif Erdoğan'a ''basın yoluyla zincirleme şeklinde hakaret'' ettiği gerekçesiyle 131 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Bu ceza da günlüğü 20 liradan 2 bin 620 liraya çevrildi.

Sanık Coşkun, toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun'un, Rıza Sarraf'a 13 Temmuz 2015'ten itibaren seri şekilde yazdığı 8 köşe yazısında ve Latif Erdoğan'a da 14-15 Mayıs 2015'te yazdığı 2 yazısında basın yoluyla hakaret ettiği belirtilmişti.